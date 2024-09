Rugby : Première ratée pour les nouvelles stars du Top 14 !

Axel Cornic

Le Top 14 version 2024/2025 a ouvert ses portes ce samedi, avec une première déjà riche en rebondissements. C’est le cas avec les recrues phare de l’été que son Owen Farrell au Racing 92 et Stuart Hogg au MHR, qui ont gouté pour la première fois au championnat français... avec une défaite.

Considéré comme le plus grand championnat au monde depuis la crise du Covid-19, le Top 14 attire souvent les plus grandes stars du rugby. Cela a été le cas une nouvelle fois cet été avec deux signatures qui ont attiré tous les regards au Racing 92 et à Montpellier.

Rugby : Révolution avec Antoine Dupont, un succès déjà annoncé ? https://t.co/AV9ZqfvEeQ pic.twitter.com/2IKkoujB4v — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Farrell perd à Castres

Chez les Franciliens, on n’a parlé que de lui ces derniers mois. Owen Farrell, peut-être l’Anglais que les Français aiment le plus détester, a décidé de sortir de son confort aux Saracens pour traverser la Manche et se frotter au Top 14. Et pour une première il a gouté à ce qui se fait peut-être de mieux en termes de challenge, avec une rencontre sur le terrain du Castres Olympiques. Quasiment invincibles à domicile, les coéquipiers de Mathieu Babillot ont réalisé une prestation héroïque et son allés chercher la victoire au bout du suspense (31-28), avec un essai du nouveau venu Christian Adambiang.

Premier essai et première défaite pour Hogg

Le samedi a été un peu différent pour Stuart Hogg, qui disputait son premier match après 17 mois ! Celui qui avait pris sa retraite à cause de blessures récurrentes a disputé son premier match de Top 14 et a marqué son premier essai, bien servi par une autre recrue montpelliéraine, Madosh Tambwe. Mais le MHR n’a pas réussi à se relancer après une saison extrêmement compliquée et chute donc pour cette première à domicile, face au LOU d’un Léo Berdeu imperturbable face aux perches (22-26). « C’est un joueur de niveau international, même si ça fait longtemps qu’il n’a pas joué » a confié le coach héraultais Joan Caudullo au sujet de l’arrière écossais. « Ces mecs-là, ils ont un truc en plus que les autres ».