Rugby : Une star va enfin connaitre le Top 14, «c’est un grand défi»

Axel Cornic

Le Top 14 va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et on verra de nombreux nouveaux visages. C’est le cas au Racing 92, où l’on attend avec impatience les grands débuts d’Owen Farrell, ancien capitaine du XV de la Rose annoncé comme la recrue phare du Championnat français cette saison.

La pression monte avant le grand retour du Top 14. Tout le monde se demande qui pourra bien défier le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack, qui la saison dernière a réalisé le doublé avec un Bouclier de Brennus et la Champions Cup. Les principaux adversaires se sont armés, et c’est notamment le cas du Racing 92.

« Le Racing est un club fantastique, avec une grande histoire et beaucoup d’ambition »

Les Franciliens ont sans aucun doute signé LA recrue de l’intersaison, avec Owen Farrell. Après toute une vie passée aux Saracens, l’ancien capitaine de la sélection anglaise s’est lancé dans un tout nouveau défi à 32 ans. « Le Racing est un club fantastique, avec une grande histoire et beaucoup d’ambition. Pour moi, c’est un grand défi. J’en avais besoin après toutes ces années chez les Saracens. C’en est un aussi pour ma famille. C’est un changement de vie, de culture » a expliqué l’ouvreur anglais, lors de la présentation du nouvel effectif et du staff du Racing 92 face à la presse.

« Je suis ici pour m’intégrer dans un collectif et j’espère apporter un peu de ce que je fais de bien »

« Tout ne repose pas sur moi » a assuré Owen Farrell, interrogé sur la pression qui peut y avoir sur ses épaules. « Je suis ici pour m’intégrer dans un collectif et j’espère apporter un peu de ce que je fais de bien. Ça ne peut pas être le travail d’un seul joueur. J’aime être sur la pelouse. J’aime m’entraîner. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ce qui est important, c’est de travailler dur, pour que les bonnes décisions soient plus nombreuses que les mauvaises ». A noter que l’international anglais aux 112 sélections a accepté de baisser son salaire pour rejoindre le Racing 92, où il devrait toucher près de 800.000€ par an.