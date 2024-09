Rugby : Révolution avec Antoine Dupont, un succès déjà annoncé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connait Antoine Dupont comme numéro 9, en tant que demi de mêlée, voilà que d’ici peu, on pourrait le découvrir ailleurs sur un terrain de rugby. En effet, à son retour de vacances avec le Stade Toulousain, Dupont pourrait être aligné comme centre. La question est de savoir si ce pari fonctionnera. Il ne faudrait pas avoir trop de doutes à ce sujet…

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur actuellement, Antoine Dupont excelle au poste de demi de mêlée. Mais la star du XV de France et du Stade Toulousain est un joueur complet, ce qui donne des idées à Ugo Mola. Entraîneur du Stade Toulousain, il a révélé vouloir tester Antoine Dupont au poste de centre : « Antoine a envie de tenter quelques rencontres au poste de centre et plus précisément au poste de 13. Après on a envie de l’exposer, mais pas le fragiliser. Il fait donc trouver la bonne mesure, mais oui, Antoine sera exposé à dans d’autres positions ».

Rugby : Un changement se prépare pour Antoine Dupont, ça fait jaser ! https://t.co/CDLidQq0nm pic.twitter.com/g0Fb5qO0dH — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« Il est pas mal en 10 non plus »

D’ici peu, on pourrait donc assister à une véritable révolution avec Antoine Dupont. Excellera-t-il dans ce rôle de centre sur le terrain ? Cela ne devrait pas forcément être un problème pour la star du rugby français tant son profil est complet. De plus, par le passé, Dupont a prouvé qu’il pouvait exceller à d’autres postes. Ça a notamment été le cas en tant que numéro 10 et demi d’ouverture. « J'aime bien quand on m'explique que c'est le meilleur 9, mais il est pas mal en 10 non plus », avait même reconnu Ugo Mola. Antoine Dupont avait épaté tout le monde comme demi d’ouverture. « Il fait honneur à son surnom de martien. Il a touché je ne sais combien de ballons et il fait des différences à chaque fois. On a la chance de pouvoir jouer avec lui, c'est un joueur extraordinaire qui nous porte vers le haut. Il continue de nous surprendre », lâchait son coéquipier, Cyril Baille.

Antoine Dupont rayonne de partout à 7

Sur un terrain, Antoine Dupont sait tout faire. Il l’a montré à 15, avec le XV de France et le Stade Toulousain, mais aussi à 7 lors des Jeux Olympiques cet été. Ayant fait la transition vers le rugby à 7 pour les JO, Dupont a une fois n’est pas coutume choqué tout le monde. A la touche, à la relance, en attaque, en défense, le joueur du Stade Toulousain a été très bon partout, contribuant largement au sacre des Bleus, étant même décisif en finale contre les Fidji. Nul doute donc que si Antoine Dupont est aligné au centre, cela va fonctionner.