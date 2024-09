Top 14 : L’ASM gagne, Urios lâche une punchline

Jean de Teyssière

Le Top 14 a repris ses droits ce week-end et l’ASM Clermont a très bien démarré sa saison ! Victorieux 39-7 face à Pau, les hommes de Christophe Urios sont les premiers leaders de la saison ! Le sulfureux manager clermontois était visiblement ravi de la prestation de son équipe, même s’il regrette de ne pas avoir plus appuyé par moment.

Le stade Marcel-Michelin a vécu un grand moment samedi, avec le premier match de la saison de son équipe ! Et un match victorieux. Face à Pau, Clermont n’a pas eu besoin de forcer son talent pour l’emporter facilement, 39-7. Forcément, après la rencontre, Christophe Urios était un homme heureux.

«Un match facile à gagner»

Dans des propos rapportés par La Montagne, le manager de Clermont, Christophe Urios, était très heureux de la victoire de ses hommes : « À la mi-temps, je trouvais le match facile à gagner. On était plus forts qu'eux physiquement. Il fallait jouer nos un contre un et attaquer ces types ! Ce n'est pas un manque d'humilité mais je n'étais pas inquiet. Si on remettait les choses dans l'ordre, c'était un match facile à gagner. La saison dernière, on n'avait pas l'état d'esprit. J'ai bien aimé cette dernière séquence où l'on avait rien à défendre mais on ne lâche rien jusqu'au bout. »

«J’ai été tellement rassuré par la montée en puissance»

« Tu ne sais jamais si tu vas être prêt après le premier match mais j'ai été tellement rassuré par la montée en puissance de la semaine, révèle ensuite Christophe Urios. Les mecs se serrent... La préparation me donne confiance. C'est un match qui doit finir à 55 points. Les conditions étaient difficiles mais lorsque les opportunités se présentent, il faut les prendre. » Premier leader de la saison, Clermont voudra certainement rester le plus haut possible pour éviter une saison galère.