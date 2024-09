JO Paris 2024 : Griezmann fait le buzz, le vestiaire de l’Équipe de France se lâche

Jean de Teyssière

Durant les Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Griezmann a été très présent sur les réseaux sociaux, publiant le plus rapidement possible les médailles obtenues par la délégation française. Une attitude très apprécié des fans de la légende de l’équipe de France et même par ses coéquipiers, qui l’appellent désormais « Monsieur médaille d’or. »

Ce vendredi, l’équipe de France sera opposée à l’Italie pour le premier match de la Ligue des Nations. Deux mois après l’élimination en demi-finale de l’Euro face à l’Espagne, la bande à Antoine Griezmann voudra certainement montrer un meilleur visage.

Griezmman, créateur de l’alerte médaille

Durant les Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Griezmann a été très actif sur les réseaux sociaux. Le vice-capitaine de l’équipe de France a même créé un hastag sur X, grâce à ses multiples alerte médaille. Le numéro 7 de l'Atlético de Madrid a connu une sacrée montée de popularité grâce à sa couverture assidue de la XXXIIIème olympiade.

L’Equipe de France a trouvé un surnom à Griezmann

Comme d'habitude, les caméras de l'équipe de France étaient présentes au château pour filmer l'arrivée des joueurs à Clairefontaine ce lundi. Et un dialogue entre Ibrahima Konaté et Antoine Griezmann n'a pas manqué de faire sourire. Ibrahima Konaté lance un « ça va monsieur médaille d’or ? » à Griezmann qui lui répond : « ça va mec ? Alerte médaille ! Ah on a aimé ! »