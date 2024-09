JO Paris 2024 : «Surréaliste», Stephen Curry jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bourreau de l’équipe de France lors de la finale olympique des JO de Paris 2024 le 10 août dernier, Stephen Curry a obtenu la médaille d’Or pour la première fois de son immense carrière. Après avoir prolongé avec les Warriors de Golden State, la légende de 36 ans est revenu sur ces Jeux Olympiques si particuliers à ses yeux.

Le 10 août dernier, l’équipe de France était proche du rêve. Après avoir atteint la finale du tournoi olympique, les Bleus ont dû faire face à Team USA. Une équipe légendaire, composée notamment de LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, ou encore de Stephen Curry. Et c’est bien le double MVP et meneur de génie des Warriors de Golden State qui a enterré les espoirs tricolores.

Curry, Embiid, Jokic… Les joueurs les mieux payés de la NBA en 2024-25 https://t.co/Sw4I0T9I8t pic.twitter.com/aJptYj5VgR — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Curry a enterré les espoirs des Bleus aux JO

Parfois décevant avec les États-Unis, Stephen Curry aura brillé à Paris. Exceptionnel dans le money-time et ultra adroit à trois points, le joueur de 36 ans aura tout simplement offert la médaille d’Or à Team USA. De retour au pays, Curry a prolongé son contrat chez les Warriors, et ce pour un an et 62M$. Auprès de The Athletic, le meilleur shooteur de l’histoire est revenu sur son expérience magnifique aux JO de Paris 2024.

« C’était la sensation la plus surréaliste qui soit »

« Le sacrifice que ma famille a enduré pour me permettre d’être pleinement impliqué. Cela m’a permis de jouer au basket et de m’amuser au maximum. Cela fait partie de ces moments qui restent gravés dans votre mémoire et dans les expériences que vous avez vécues. C’était la sensation la plus surréaliste qui soit, surtout vu comment ça s’est terminé. J’avais l’impression d’être à nouveau un gamin. Comme expérience, c’est du 12 sur 10 ! Des moments purs », a lâché Stephen Curry, qui a été totalement libéré sur ce tournoi. Désormais, le « chef » Curry va chercher à remettre les Warriors sur le devant de la scène en NBA.