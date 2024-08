NBA : Un Français à l’origine d’un jackpot à plus de 500M$ pour Stephen Curry ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout juste auréolé d’une médaille d’or remportée à Paris avec Team USA aux Jeux Olympiques, Stephen Curry s’apprêterait à revenir chez les Warriors avec un nouveau contrat à signer. Alors que des questions ont pu se poser sur l’avenir du joueur de 36 ans, l’aventure devrait se poursuivre à Golden State avec à la clé un très joli salaire. Et si tout cela était arrivé à Curry grâce à un joueur français ? Explications.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, Stephen Curry a encore quelques belles années devant lui pour faire grossir son héritage dans la ligue nord-américaine. Le joueur des Warriors va déjà laisser une très belle trace dans les livres d’histoire. Drafté en 2009 par l’actuelle franchise de Golden State, Curry peut notamment se targuer d’avoir remporté 4 titres de champion. A cela, on peut également ajouter 2 titres de MVP, un titre de MVP des Finales ou encore 10 sélections pour le All-Star Game. Mais ce qu’on le retiendra surtout de Stephen Curry, c’est sa facilité pour tirer à longue distance. Aujourd’hui, le meneur des Warriors détient même le record du nombre de paniers à 3 points marqués dans l’histoire de la NBA.

Stephen Curry inspiré par Mickaël Piétrus

A l’aise quand il s’agit de tirer à 3 points, Stephen Curry l’a encore prouvé aux Jeux Olympiques, notamment en finale, en étant le bourreau de la bande à Victor Wembanyama. Et voilà que le joueur de Warriors pourrait bien en être arrivé là où il est actuellement grâce… à un Français, Mickaël Pietrus. C’est Parlons Basket qui rappelle cette histoire. Pour cela, il faut remonter en 2009 alors que Curry n’était encore qu’en NCAA. A cette époque, il avait posté sur Twitter, désormais X : « Je vais tout de suite aller m’entraîner au tir à trois points dans le corner de Mickaël Piétrus… Je vais me faire beaucoup d’argent dans la ligue avec ça ».

Un nouveau contrat chez les Warriors

25 ans plus tard, Stephen Curry est au sommet et sa promesse devant les tirs de Mickaël Piétrus s’est réalisée. En effet, le joueur des Warriors s’apprête tout simplement à devenir le 3ème joueur derrière LeBron James et Kevin Durant à dépasser les 500M$ de revenus en franchise. Cela a d’ailleurs été révélé ces dernières heures de l’autre côté de l’Atlantique, Curry va signer un nouveau contrat avec la franchise de Golden State. Selon ESPN, le joueur de 36 ans serait alors engagé jusqu’en 2027 avec à la clé 62,6M$, soit un peu plus de 56M€.