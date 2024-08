NBA : Il réclame une superstar avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Après une première saison étincelante en NBA sous les couleurs des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a impressionné tout le monde. Le Français se sait bien évidemment attendu, mais il aura du soutien cette saison. Le joueur de 20 ans devrait former un duo prometteur avec Trae Young. Mais Gilbert Arenas aurait aimé voir une superstar accompagner Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama devrait un duo prometteur avec Trae Young, qui pourrait rejoindre les San Antonio Spurs. Gilbert Arenas aurait toutefois préféré voir une autre superstar épauler le géant de 20 ans.

Wembanyama avec Harden, «ça aurait été complètement dingue»

« Personnellement, j’aime beaucoup l’idée de ce duo entre Trae Young et Victor Wembanyama... Ou sinon, c’est peut-être un peu tard dans sa carrière, mais Victor Wembanyama avec James Harden ! Ça aurait été complètement dingue ! Harden tournait facilement à 11 passes décisives de moyenne sur ses meilleures saisons. Sur pick-&-roll ça aurait été dingue » a d’abord expliqué l’ancien joueur passé par les Washington Wizards dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Ils auraient été excellents tous les deux»

« Il faut se rappeler que James Harden a fait de Clint Capela une star en NBA. Entre les alley oops et leur jeu sur pick-&-roll, ils auraient été excellents tous les deux. Après, je suis moins sûr avec un meneur actuel comme Ja Morant. On ne sait pas ce qu’il vaut à la passe. C’est Ja qui va récupérer les alley oops, on ne sait pas s’il peut les envoyer » a ensuite ajouté Gilbert Arenas.