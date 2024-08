C’est historique en NBA, LeBron James règle le mystère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est à la fin du mois d’octobre que la saison de NBA reprendra ses droits. De l’autre côté de l’Atlantique, les Lakers de Los Angeles seront notamment au coeur de l’attention. La raison ? Le duo père-fils formé par LeBron James et Bronny James. Ce dernier, drafté par la franchise californienne, évoluera donc aux côtés de son père. Un cas unique qui suscite des questions…

Lors de la Draft 2024 de la NBA, en France, on a bien évidemment parlé de Zaccharie Risacher et Alex Sarr qui ont été choisis aux deux premières places. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, un autre nom était au centre des discussions : Bronny James. Fils de LeBron James, il avait choisi de se présenter à la Draft et forcément, la grande question était de savoir quelle franchise allait le récupérer. Le scénario idéal était bien évidemment que les Lakers le choisissent pour l’associer au King, lui qui avait d’ailleurs répéter sa volonté d’évoluer en NBA avec son fils. Un rêve qui est finalement devenu réalisé puisque la franchise de Los Angeles a drafté Bronny James en 55ème position.

LeBron James va jouer avec son fils aux Lakers

Dans l’histoire de la NBA, on en a vu passer des fils marcher dans les traces de leurs pères. On peut notamment citer Stephen Curry et Seth Curry qui ont imité Wardell Curry. Il y a aussi eu Kobe Bryant, qui a succédé à son père, Joe Bryant. La liste est encore longue et on peut notamment retrouver Klay Thompson, Austin Rivers, Devin Booker ou encore Scottie Pippen Jr qui ont joué en NBA comme leur père.

Mais en ce qui concerne LeBron James et Bronny James, c’est vraiment un cas unique que la NBA s’apprête à vivre. A 39 ans, le King fait preuve d’une longévité impressionnante, ce qui va donc lui permettre de pouvoir jouer cette saison avec son fils. Et dans l’histoire de la NBA, c’est la première fois que cela arrive. La légende de LeBron James va donc s’écrire un peu plus de l’autre côté de l’Atlantique…

« Il ne peut pas m'appeler Papa au travail »

LeBron James et Bronny James dans la même franchise, c’est un cas unique qui suscite des questions auxquelles on n’avait jamais vraiment pensé. L’une d’elles est notamment de savoir comment le rookie des Lakers va-t-il appeler son père. Une question à laquelle LeBron James. répondu pour The Shop : « Il ne peut pas m'appeler Papa au travail, on en a déjà discuté. Une fois qu'on a quitté le terrain d'entraînement et que les portes sont fermées, je peux être 'Papa' à nouveau. Pareil dans la voiture si on roule ensemble. Il peut m'appeler 23, ou Bron, ou GOAT s'il le souhaite (rires). (…) On ne peut pas être en train de remonter le terrain et qu'il me dise : « Papa, donne moi la balle, je suis ouvert ! » ».