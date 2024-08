La NBA après les JO, les coulisses du deal avec le Real Madrid dévoilées

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si on attendait beaucoup Victor Wembanyma aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basket, Guerschon Yabusele s'est davantage mis en lumière lors du tournoi. Le joueur du Real Madrid a fait forte impression comme lors de la finale où il a tenu tête à Team USA. Des performances qui lui ont d'ailleurs permis de voir les portes de la NBA se rouvrir. Yabusele est attendu côté des Philadelphie Sixers. On en sait d'ailleurs plus sur cette opération.

L'une des images marquantes des Jeux Olympiques 2024 à Paris sera assurément le dunk de Guerschon Yabusele sur la tête de LeBron James en finale face à Team USA. Et c'est avec cette action XXL que le Français s'apprête à retrouver le chemin de NBA. Ancien joueur des Boston Celtics, Yabusele n'avait pas brillé de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis 3 ans, il s'est en revanche relancé sous le maillot du Real Madrid et voilà qu'une deuxième chance en NBA s'offre à lui puisque Guerschon Yabusele va rejoindre les Sixers de Joel Embiid et Paul Georges.

NBA : Quel rôle pour Guerschon Yabusele aux Sixers ? https://t.co/yACOOtl0Vk pic.twitter.com/OAZ8XsJctV — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Yabusele va payer 1,8M€ de sa poche

Guerschon Yabusele quitte donc le Real Madrid, où il avait encore un an de contrat. Il a donc fallu payer une clause pour lui permettre de rejoindre la NBA. Celle-ci avait été fixée à 2,5M€ par les Merengue. Le fait est qu'en raison du règlement de la ligue américaine, une franchise NBA ne peut payer que 764 000€, le reste étant à la charge du joueur. Yabusele, qui sera payé 1,9M€ par an aux Sixers, devra donc payer le reste, soit 1,8M€. Le fait est qu'un accord devrait être trouvé entre le Real Madrid et son futur ex-joueur afin de payer cette somme en plusieurs fois.

« C'est un choix sportif et non financier »

Agent de Guerschon Yabusele, Olivier Mazet s'est confié à L'Equipe sur ce deal avec le Real Madrid pour permettre au Français de retrouver la NBA. Il explique alors : « L'idée est que ce soit gagnant-gagnant. Le Real considère son départ comme une vraie perte, mais on a obtenu une combinaison financière qui démontre le côté gentleman du club. C'est maintenant à Guerschon de montrer qu'il peut aller chercher un contrat plus important la saison prochaine. C'est un choix sportif et non financier. Avec ce qu'il a démontré ces dernières années en Euroligue et aux JO, il est à sa cote maximale sur le marché européen. Si ça se passe mal en NBA, il ne subira pas de dévaluation en Europe, bien au contraire ».