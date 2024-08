Equipe de France : Du lourd est annoncé pour son retour en NBA

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir été un des meilleurs joueurs de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Guershon Yabusele va maintenant faire son retour en NBA, lui qui était passé par les Boston Celtics entre 2017 et 2019. L’intérieur de 28 ans s’est engagé avec les Philadelphia Sixers, où il peut s’épanouir selon l’ancien international français Frédéric Weis.

« J’ai attendu pour une deuxième chance. Je suis prêt. » Comme il l’avait laissé entendre le 11 août dernier sur les réseaux sociaux, Guershon Yabusele est prêt à faire son grand retour en NBA. Après un premier échec aux Boston Celtics, des passages à l’Asvel et au Real Madrid et des très bonnes performances avec l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’intérieur âgé de 28 ans a signé un contrat d’un an avec les Philadelphia Sixers.

« Je pense qu’il a un coup à jouer »

« Physiquement, il peut tenir les adversaires et est suffisamment mobile en défense. En attaque, il peut s’imposer en dunkant ou en tirant à trois points. Je pense qu’il a un coup à jouer », analyse Frédéric Weis auprès du Parisien. « À Philadelphie, Nick Nurse est un excellent coach qui a des connaissances par rapport au jeu Fiba. Il a entraîné le Canada dans le passé. Il sait probablement comment utiliser Guerschon (...) J’aime beaucoup ce joueur, mais ce n’est pas une superstar. Guerschon pourrait gratter du temps de jeu. Je le verrais bien jouer une quinzaine de minutes. »

« Pendant les JO, Yabusele a montré qu’il était prêt à faire le grand saut »

« C’est le moment parfait pour lui. Lors de son passage à Boston, il n’était pas mature. Pendant les JO, Yabusele a montré qu’il était prêt à faire le grand saut. Il a tenu la dragée haute aux Américains. Il pourrait être en difficulté pendant un mois ou deux, mais je pense qu’il est prêt et très motivé à l’idée d’évoluer là-bas », estime quant à lui le journaliste espagnol Carlos Sanchez Blas, suiveur du Real Madrid, même s’il pense que Guershon Yabusele « est parfois inattentif en défense loin du ballon, notamment en phase d’aide. Même s’il est solide en un-contre-un. »