Une star de l’équipe de France fait son grand retour en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Guerschon Yabusele s’apprête à faire son grand retour en NBA. Après des performances remarquables aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a grandement contribué à la médaille d’argent de l’équipe de France, l’ailier de 28 ans a accepté un contrat d’un an aux Philadelphia 76ers.

Guerschon Yabusele vers les Philadelphia 76ers

Guerschon Yabusele a accepté un contrat d’un an pour 2,1 millions de dollars aux Philadelphia 76ers, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le retour de Yabusele en NBA est très attendu depuis ses performances remarquables aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pilier de l’équipe de France médaillée d’argent, il a affiché une moyenne de 14 points par match, ce qui lui a valu une place dans le deuxième cinq du tournoi. D’après The Athletic, plusieurs franchises ont manifesté leur intérêt pour le joueur dans les dernières semaines.

Une compensation financière pour le Real Madrid

Pour concrétiser son retour en NBA l’ailier français a d’abord dû finaliser le rachat de son contrat avec le Real Madrid, pour 2,5 millions de dollars. Les règles de la NBA autorisent les équipes à verser jusqu’à 850 000 $ à un club dans le cadre d’un buyout. Le reste de la somme doit être couvert par le joueur lui-même.

Dans le cas de Yabusele, le rachat de son contrat avec le club espagnol s’élevait à 2,5 millions de dollars. Il a donc dû débourser personnellement 1,7 million, ce qui réduit l’attrait financier de son retour en NBA.

Quel rôle pour Yabusele en NBA ?

Guerschon Yabusele, 16e choix de la draft 2016, a déjà passé deux saisons en NBA. Cependant, son rôle chez les Boston Celtics était très limité, avec une moyenne de 6,6 minutes et 2,3 points par match. « Je ne veux plus attendre de savoir si je vais jouer, comme à Boston », avait confié l’athlète à L’Équipe en janvier. « J’ai envie de retourner en NBA, mais je joue pour la meilleure équipe d’Europe et je gagne des titres. Pourquoi quitter ça pour rester sur le banc là-bas ? » L’ailier ne veut pas revivre cette situation et on peut imaginer que les Sixers lui ont proposé un rôle intéressant pour le convaincre.