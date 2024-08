Curry, Embiid, Jokic… Les joueurs les mieux payés de la NBA en 2024-25

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La saison NBA 2024-25 établira de nouveaux records en matière de salaires. Grâce à l’augmentation du plafond salarial, les stars de la ligue profitent chaque année de contrats toujours plus lucratifs. De Stephen Curry à Paul George, voici le classement des joueurs les mieux rémunérés du Championnat nord-américain.

Avec la hausse constante du plafond salarial, qui détermine le montant maximal qu’une franchise peut verser à ses joueurs, les salaires ne cessent d’augmenter en NBA. Chaque année ou presque, de nouveaux records sont établis. Alors, quels joueurs seront les mieux payés de la saison 2024-25 ?

Stephen Curry : au sommet avec 55,8 millions

En NBA, le système récompense généreusement la loyauté et les récompenses individuelles. Les joueurs ayant remporté des trophées majeurs peuvent prétendre à des contrats lucratifs. De plus, la longévité au sein d’une même franchise offre des avantages financiers considérables grâce aux « Bird Rights », qui permettent de dépasser les limites salariales. Stephen Curry incarne parfaitement cette combinaison de succès et de fidélité.

Pour la saison 2024-25, le meneur des Golden State Warriors percevra 55,7 millions de dollars, faisant de lui le joueur le mieux rémunéré de la ligue. Cette somme astronomique est le résultat logique de sa carrière exceptionnelle et de son engagement envers la franchise qui l’a drafté en 2009. Curry occupe 39,66 % du salary cap de son équipe, un pourcentage record, qui lui confère un statut unique dans la ligue.

Joel Embiid et Nikola Jokic : deux MVP à 51,4 millions

Joel Embiid (Philadelphia 76ers) et Nikola Jokic (Denver Nuggets), les deux derniers MVP de la saison régulière, occupent logiquement les deux autres places du podium. Ironiquement, les deux rivaux toucheront exactement le même salaire de 51,4 millions de dollars l’année prochaine. Ce n’est pas si surprenant : Embiid et Jokic ont été draftés la même année (2014), sont restés dans leur équipe d’origine, et ont accumulé des récompenses individuelles similaires — bien qu’en nombre différent.

Top 10 : trois joueurs des Suns et une égalité à cinq

Dans le top 10 des salaires, une équipe est surreprésentée : les Phoenix Suns. Bradley Beal (50,2 millions de dollars), Kevin Durant (49,9 millions) et Devin Booker (49,2 millions) culminent respectivement à la 4e, 5e et 6e place. Sans surprise, la franchise dispose ainsi de la masse salariale la plus importante de la NBA, avec 225 millions de dollars, dont 150 millions alloués à leur trio de stars.

Les cinq dernières places du top 10 sont occupées par des joueurs touchant chacun, comme Booker, 49,2 millions de dollars. Parmi eux, on trouve Jaylen Brown, MVP des Finales NBA avec les Boston Celtics, Karl-Anthony Towns des Minnesota Timberwolves, ainsi que Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) et Paul George (Philadelphia 76ers), récemment séparés pour des raisons financières.