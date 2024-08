NBA : 5 matches à ne pas manquer pendant la saison 2024-25

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a dévoilé jeudi le calendrier de la saison 2024-25, esquissant les contours de la prochaine saison régulière. Parmi les 1230 rencontres disputées par les 30 équipes du Championnat, certaines se distinguent des autres par leur caractère exceptionnel. Des retrouvailles émouvantes aux événements inédits, voici une sélection de cinq matches à ne pas manquer cette année.

23 octobre : Boston Celtics — New York Knicks

Le match d’ouverture entre les Boston Celtics et les New York Knicks, le 23 octobre s’annonce immanquable. Coup d’envoi de la saison 2024-25, cette rencontre marque avant tout le retour de la NBA. Mais elle promet également d’être électrique, mettant aux prises les champions en titre face à une équipe new-yorkaise en pleine ascension. Les Celtics, à domicile, chercheront à confirmer leur nouveau statut dès le début de l’année. De leur côté, les Knicks, renforcés par l’arrivée de Mikal Bridges et les prolongations de Jalen Brunson et OG Anunoby, voudront saisir cette première opportunité de s’imposer comme un sérieux prétendant dans la Conférence Est.

7 novembre : Los Angeles Clippers — Philadelphia 76ers

Les retrouvailles entre joueurs et leurs anciennes équipes sont toujours des moments forts de la saison NBA. En l’occurrence, le duel entre Paul George et les Los Angeles Clippers promet d’être particulièrement intense. L’ailier All-Star, parti cet été après cinq saisons, fera son retour dans la nouvelle salle que la franchise espérait inaugurer avec lui. Son affrontement avec Kawhi Leonard, son ex-coéquipier, s’annonce électrique. Ce match sera également entouré sur le calendrier de James Harden et des Philadelphia 76ers, qui ont mis fin à leur collaboration de manière tumultueuse l’an dernier. Les deux joueurs chercheront à prouver qu’ils ont pris la bonne décision en se séparant de leur ancienne équipe.

13 novembre : Golden State Warriors — Dallas Mavericks

Toujours dans les grandes retrouvailles, le duel entre les Golden State Warriors et les Dallas Mavericks du 13 novembre s’annonce comme l’un des moments forts de la saison. Cette rencontre marque le retour très attendu de Klay Thompson à San Francisco, où il a passé 11 saisons et remporté quatre titres NBA. Son face-à-face avec Stephen Curry, son ancien coéquipier et son « frère », sera incontournable. L’ambiance au Chase Center sera certainement chargée d’émotion, certainement avec un hommage des fans pour la légende de la franchise. Ce match offrira également une opportunité de voir comment Thompson s’est adapté aux Mavericks, sa nouvelle équipe, et comment les Warriors ont compensé son départ.

23 janvier : San Antonio Spurs — Indiana Pacers

Le NBA Paris Game 2025, toujours un événement majeur pour les fans français, sera très spécial avec le retour de Victor Wembanyama. Les San Antonio Spurs affronteront les Indiana Pacers lors de deux rencontres à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Cette double confrontation promet d’être le point d’orgue de la saison NBA pour les Français, et de susciter un engouement sans précédent pour un événement organisé par la NBA en France.

25 janvier : Dallas Mavericks — Boston Celtics

La saison dernière, les Boston Celtics ont remporté le titre NBA en dominant les Dallas Mavericks en cinq matches lors des Finales NBA. Malgré ce dénouement rapide, le choc entre les deux équipes reste l’une des principales affiches de l’année. S’ils maintiennent leur niveau, leurs rencontres du 25 janvier à Dallas et du 7 février à Boston offriront potentiellement un avant-goût des prochaines Finales.