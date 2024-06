NBA : Une star rejoint l’équipe rivale dans un énorme transfert

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À la veille de la draft, la NBA est secouée par une transaction majeure. Les Brooklyn Nets ont accepté d’envoyer Mikal Bridges aux New York Knicks ce mercredi en échange d’une contrepartie colossale, comprenant notamment cinq premiers tours de draft. Un échange qui pourrait aider les Knicks à entrer dans une nouvelle dimension.

Pour leur premier échange depuis 1983, les Nets et les Knicks ont frappé fort. New York a sacrifié énormément de ressources pour faire l’acquisition de Mikal Bridges, l’un des joueurs les plus convoités de la NBA, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN .

Mikal Bridges aux Knicks, des choix de draft aux Nets

Dans ce transfert, les Knicks récupèrent Mikal Bridges ainsi qu’un choix au deuxième tour de la draft en 2026. En contrepartie, les Nets reçoivent leurs premiers tours de draft (2025, 2027, 2029 et 2031), le choix au premier tour de la draft 2025 des Milwaukee Bucks (protégé top 4), un choix au deuxième tour de la draft en 2025, ainsi que la possibilité d’échanger des choix de draft avec New York en 2028. Pour équilibrer les salaires, Bojan Bogdanovic, qui était arrivé dans le transfert d’Evan Fournier la saison précédente, traversera également le pont de Brooklyn.

Qui récupèrera Risacher, Sarr et Salaün ? Tout savoir sur la Draft NBA 2024 https://t.co/RzH3mSxGq6 pic.twitter.com/HhoD0h3Tmk — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Nouveau chapitre pour les deux franchises new-yorkaises

Depuis son transfert aux Nets en 2023, Mikal Bridges est devenu une star et, surtout, le pilier du projet sportif de la franchise. Même si ses chiffres ont diminué cette saison, il a tout de même affiché des moyennes de 19,6 points, 4,5 rebonds et 3,6 passes décisives par rencontre. Son transfert est un véritable tournant pour Brooklyn, qui commence enfin sa reconstruction plus d’un an après les transferts de Kevin Durant et Kyrie Irving.

L’échange est tout aussi important pour les Knicks, qui gagnent un défenseur formidable et un joueur qui devrait rapidement se distinguer comme l’un de leurs meilleurs éléments sur les deux côtés du terrain. Il ne fait aucun doute que l’entraîneur Tom Thibodeau pourra faire des merveilles avec l’ailier, membre de la All-Defensive First Team en 2022 et sérieusement considéré pour le titre de Défenseur de l’année cette année-là.

OG Anunoby reste une priorité