Les Lakers intéressés par une star de la NBA à 160M de dollars

Lundi, les Lakers de Los Angeles ont officiellement annoncé JJ Redick comme nouvel entraîneur-chef de la franchise. Ainsi, ils peuvent désormais se concentrer sur la Draft de la NBA et la free agency. Cette période de transaction est cruciale pour les « Purple and Gold » car elle décidera en grande partie de la tournure que prendra la saison 2024-2025. Une saison qui pourrait se faire avec un certain Jerami Grant.

Alors que LeBron James semble se diriger vers l’agence libre - cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas un Laker la saison prochaine - Los Angeles compte toujours sur Anthony Davis et Rui Hachimura dans la peinture. Mais un autre joueur de gros calibre pourrait venir se mêler à tout ça. En effet, dans un récent rapport de Jake Fischer de Yahoo Sports , il a été révélé que les Lakers avaient un certain intérêt commercial pour la star des Portland Trail Blazers, Jerami Grant. Et pour récupérer l’intérieur, les Purple and Gold seraient disposés à se séparer de leur premier tour de Draft 2024.

Grant rejoint Dejounte Murray pour les cibles potentielles des Lakers

« Los Angeles a également rendu cette sélection n°17 disponible via un échange, ont indiqué des sources, alors que les Lakers ont évalué le marché pour trouver un contributeur important aux côtés de James et Davis », a écrit Fischer. « Les Lakers, rappelez-vous, ont eu des discussions sérieuses avec Atlanta sur l'acquisition de Dejounte Murray avant la date limite des échanges de février. Jerami Grant, un client du PDG de Klutch Sports, Rich Paul, est considéré comme un autre ajout potentiel sur la liste de souhaits des Lakers, selon des sources de la ligue. »

Dallas est aussi sur le coup

Un trio James, Davis, Grant pour la saison prochaine ? Ce n’est donc pas impossible. Bien que son contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans jusqu'en 2028 ne soit pas facile à gérer, Grant avait une moyenne de 21 points par match la saison dernière, ce qui ferait de lui une troisième option de haut niveau. Cependant, les Lakers ne sont pas les seuls à être intéressés. En effet, les Dallas Mavericks aimeraient eux aussi accompagner Luka Doncic d’un intérieur solide. À suivre…