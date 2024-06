Champion NBA avec Boston, il sera agent libre cet été

Florian Barré

Une semaine après leur titre NBA, les Boston Celtics commencent à réfléchir au roster de la prochaine saison. Pour l’heure, rien n’indique avec certitude que Xavier Tillman Sr. en fera partie. Cependant, son apport du banc pourrait bel et bien avoir convaincu le front office de la franchise championne. D’autant qu’au même poste, Kristaps Porzingis n’est pas une valeur sûre de l’équipe en raison de ses multiples blessures.

Échangé par les Memphis Grizzlies aux Boston Celtics pendant la saison régulière 2023-24, Xavier Tillman Sr. vient de terminer sa première escapade en playoffs avec la franchise du Massachusetts. À 25 ans, il a ainsi remporté son tout premier titre NBA. L'ancienne star de Michigan State a terminé l'année avec des moyennes de 5,3 points, 3,9 rebonds et 1,4 passes décisives par match tout en tirant à 43,4 % sur le terrain et à 24,7 % à trois points en 54 matchs. Des statistiques remarquables en sortie de banc, qui lui permettront peut-être de signer son nouveau contrat chez les C’s.

Un été indécis attend Tillman

En effet, cet été, Tillman sera un agent libre et pourra signer avec n'importe quelle équipe de la ligue. Pour rappel, il était initialement le 35e choix de la Draft NBA 2020 et a joué quatre saisons dans la Grande Ligue, avec un petit passage en G League la saison dernière. Ses moyennes en carrière sont de 6,0 points, 4,1 rebonds et 1,4 passes décisives par match tout en tirant à 52,2 % sur le terrain et à 26,7 % à trois points en 227 matchs de saison régulière.

Tillman emmagasine de l’expérience

En tout, l’ailier fort/pivot de 25 ans a participé à 26 matchs en séries éliminatoires de la NBA (pour 12 titularisations). Il commence ainsi à étoffer son CV. Il a notamment été de la partie d’entrée lors du Game 3 contre les Dallas Mavericks, pour pallier à la rechute de Kristaps Porzingis. Il a disputé 11 minutes pour un 100% au tir (1/1 à 3 points), quatre rebonds et deux contres. On peut donc logiquement affirmer que Tillman a eu un impact positif sur sa franchise dans la course au titre.