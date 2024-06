NBA : «Unique», il se lâche sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

La première saison de Victor Wembanyama en NBA a été une réussite. S’il n’a pas réussi à qualifier les San Antonio Spurs pour les playoffs, le Français a malgré tout impressionné son monde au sein de la ligue américaine. Le joueur de 20 ans a d’ailleurs été élu rookie de l’année. Désormais, Victor Wembanyama se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qu’il disputera avec la France. Le joueur des Spurs a notamment fait appel à Jamal Crawford pour travailler ses dribbles. Et ce dernier n’a pas manqué de se livrer sur son élève.

«J’ai pensé qu’il pourrait amener ce geste au niveau supérieur»

« Je lui ai montré un dribble où il fait passer la balle derrière son dos. C’est réservé uniquement aux meneurs de grande taille, et les gars avec des bras longs peuvent le réussir. J’ai pensé qu’il pourrait amener ce geste au niveau supérieur. Mais c’était amusant quand j’ai commencé à le lui montrer, car tous les autres rookies et sophomores sur le terrain ont juste arrêté de tirer et nous regardaient. Je me suis dit : ‘ok, n’allons pas trop loin parce que tout le monde regarde en ce moment’ » a d’abord expliqué Jamal Crawford dans des propos rapportés par Basket USA .

«Il peut tout faire !»