NBA : L'agent de LeBron James fait une annonce sur son avenir

Ayant décidé de se présenter à la Draft cette année, Bronny James devrait donc débarquer en NBA la saison prochaine. A 19 ans, il marchera ainsi dans les traces de son père, LeBron James. Le King avait d'ailleurs fait savoir par le passé qu'il avait comme objectif de jouer au moins un saison dans la même équipe que son fils. Voilà que l'avenir de LeBron James pourrait finalement se passer différemment à en croire son agent, Rich Paul.

En cette intersaison de NBA, l'avenir de LeBron James est au coeur des discussions. En effet, le King pourrait ne pas poursuivre son aventure avec les Lakers. Rich Paul, son agent, expliquait récemment : « Vous le savez, LeBron est agent libre. Je dois me concentrer sur ses affaires, et il doit se concentrer sur ses affaires, et laisser les Lakers prendre qui ils veulent ». Cet été, LeBron James pourrait donc tester le marché et rejoindre une nouvelle franchise. Et rejoindre celle où son fils sera drafté ? Se présentant à la Draft 2024, Bronny James va connaitre très prochainement la franchise NBA qui le choisira. De quoi alors influencé l'avenir de LeBron James, lui qui avait déjà fait savoir d'évoluer avec son fils ?

« Il n'ira pas à Phoenix pour un contrat minimum »

A l'approche de la Draft, Bronny James est notamment annoncé dans le viseur des Phoenix Suns. Rapporté par BasketSession , Rich Paul a alors évoqué la possibilité que LeBron James rejoigne lui aussi la franchise de l'Arizona et comme il l'a expliqué, le King pourrait finalement ne pas évoluer avec son fils : « LeBron n'a pas dans l'idée qu'il doit absolument jouer avec Bronny. Si ça se produit, ça se produit. Si ça ne se produit pas, ça ne se produit pas. Il n'y a aucun deal en place qui assure aux Lakers que s'ils draftent Bronny avec le pick 55, LeBron prolongera. Si c'était le cas, je les forcerais à le prendre en 17, mais on n'a pas besoin de ça. Si les Lakers draftent Bronny, LeBron peut aussi ne peut pas prolonger. Il n'ira pas à Phoenix pour un contrat minimum, vous pouvez déjà rayer ça ».

« Il y a d'autres équipes qui adorent Bronny »