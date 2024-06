NBA : L'étonnante addiction de LeBron James

Thibault Morlain

A 39 ans, LeBron James est aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du basket aux côtés de Michael Jordan. Alors que le King investit énormément de temps dans son sport, il a également d'autres occupations à côté, qui lui prennent également un temps fou. Et certains risquent de vour étonner. En effet, en dehors des terrains de basket, LeBron James est visiblement un addict aux jeux vidéo et surtout celui de football américain, Madden.

Meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, LeBron James va laisser son empreinte de l'histoire de son sport de l'autre côté de l'Atlantique. Ce n'est aujourd'hui plus à prouver, la star des Lakers est un modèle en basket. Mais visiblement, LeBron James n'excellerait pas seulement avec un ballon orange entre les mains. En effet, cela serait également aussi le cas avec une manette de jeux vidéo puisque LeBron James serait visiblement parmi les meilleurs joueurs à Madden, la simulation de football américain.

« 15 fois par jour, il lance une partie de Madden en ligne »

Comme beaucoup de sportifs, LeBron James est également un grand joueur de jeux vidéo. C'est son coéquipier chez les Lakers, Anthony Davis, qui a fait ses révélations sur l'addiction du King. En effet, dans des propos accordés à Parlons Basket , il a révélé que LeBron James pouvait passer de nombreuses heures chaque jour à jouer à Madden, la simulation de football américain : « LeBron James est à fond dans Madden… Je crois que depuis la bulle en 2020 jusqu’à aujourd’hui, il est dans le Top 1.000 des meilleurs joueurs de la planète. Pendant la saison régulière, il nous a expliqué fièrement qu’il venait de battre le 164ème joueur mondial. Si je ne me trompe pas, 15 fois par jour, il lance une partie de Madden en ligne ».

