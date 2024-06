NBA : Kyrie Irving veut poursuivre la course au titre avec Dallas

Florian Barré

À un an de pouvoir quitter les Dallas Mavericks, Kyrie Irving semble plus apaisé que jamais et prêt à se battre sérieusement pour sa franchise actuelle. Il l’a d’ailleurs fait tout au long des dernières séries éliminatoires, perdues contre les Boston Celtics en finale. Et si on ne sait habituellement jamais de quoi est fait l’avenir avec « Uncle Drew », celui-ci a confié qu’il se sentait bien aux côtés de Luka Doncic et qu’il comptait s’inscrire dans la durée au Texas.

Et si Kyrie Irving avait enfin trouvé la franchise idéale ? Depuis son arrivée aux Dallas Mavericks à la trade deadline 2023, l’ancien des Brooklyn Nets fait preuve d’un sérieux qu’on ne lui connaissait plus. Mentalement, il semble totalement investi dans le « projet Mavs », en témoigne la performance XXL des Texans lors des playoffs 2024. En effet, la franchise de Mark Cuban a atteint les Finales NBA et s’est inclinée en cinq matchs contre les Boston Celtics ce lundi soir. De bon augure pour la suite ?

Joueur essentiel des Celtics, il va rester à Boston pour sa 18e saison en NBA https://t.co/AAFHHUdKpx pic.twitter.com/w4vLHWVu8P — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Irving, plus investi que jamais

Après le revers subi en Finales NBA pour sa première saison complète avec sa co-star Luka Doncic, Irving a déclaré qu’il était pressé de pouvoir reconcourir avec les Mavericks jusqu’à ce stade de la compétition : « Je vois une opportunité pour nous de vraiment construire notre avenir de manière positive, où c'est presque comme une chose régulière pour nous et où nous concourons pour les championnats », a-t-il confié après la défaite 106-88 de lundi contre Boston.



Pour rappel, Irving a abandonné Boston lors de la free agency 2019 et a depuis lors été constamment hué par les fans des Celtics. Ses trois saisons et demie à Brooklyn ont été remplies de drames pour la plupart auto-infligés, au point qu'il a finalement demandé un échange après avoir fait de même pour rompre avec LeBron James et les Cavaliers. Lorsque les Mavs ont acquis le huitième All-Star à la date limite l'année dernière, la réputation d'Irving dans la ligue était en lambeaux.

« D’un point de vue spirituel… »