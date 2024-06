Derrière les Boston Celtics, combien de titre NBA a chaque franchise ?

Florian Barré

Grâce à leur premier titre de champion NBA depuis 2008, les Boston Celtics sont au sommet de la Grande Ligue pour au moins une saison. Avec une 18e bannière bientôt affichée au TD Garden, la franchise du Massachusetts dépasse les 17 sacres des Los Angeles Lakers et vire seule en tête. Mais où en sont tous les autres concurrents ? Qui a déjà dépassé la dizaine ? Qui n’a toujours pas remporté le moindre trophée ? Tour d’horizon.

La victoire de lundi soir contre les Dallas Mavericks a donné aux Boston Celtics un 18e championnat NBA dans l'histoire de la franchise, les plaçant seuls tout en haut de la liste. Même s'il s'agit du premier titre de champion NBA de Boston depuis 2008, et du deuxième depuis 1986, la ville a passé la majeure partie de son existence comme l'une des principales franchises de la ligue avec sa riche histoire. L’équipe a connu une course effrénée dès 1959, remportant huit championnats consécutifs. En substance, Boston a remporté des titres en : 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 et 2024.

Les Celtics et les Lakers dominent la ligue… et de loin !

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Boston compte plus de titres que 22 des équipes de la ligue réunies. Juste derrière les Celtics se trouvent les Lakers de Los Angeles avec 17. Derrière, il faut se mouiller la nuque puisque aucune franchise n’a dépassé les 7 titres. À la troisième place, on retrouve ainsi les Golden State Warriors, devant les Chicago Bulls (6) et les San Antonio Spurs (5). Ensuite, avec trois sacres NBA, on retrouve le Miami Heat, les Detroit Pistons, et les Philadelphia 76ers. Les Milwaukee Bucks, les Houston Rockets et les New-York Knicks ont été champions à deux reprises.

Les derniers de la liste

Et si les Phoenix Suns, le Orlando Magic, les Brooklyn Nets, les Indiana Pacers, l’Utah Jazz, les Los Angeles Clippers, les Minnesota Timberwolves, les Charlotte Hornets, les Memphis Grizzlies et les New Orleans Pelicans n'ont pas remporté de titre NBA, les Cleveland Cavaliers, les Denver Nuggets, les Toronto Raptors, les Dallas Mavericks, les Portland Trail Blazers, les Atlanta Hawks (comme St. Louis Hawks), les Sacramento Kings (comme Rochester Royals), les Washington Wizards (comme Washington Bullets) et l’Oklahoma City Thunder (comme Seattle Super Sonics) ont soulevé le trophée une seule et unique fois.