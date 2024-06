NBA : Les Boston Celtics sont à un match de redépasser les Los Angeles Lakers

Florian Barré

Malgré un quatrième quart-temps cauchemardesque qui les a presque vu perdre 21 points d'avance, les Boston Celtics sont à une victoire de remporter un 18e championnat NBA, un record dans la ligue. Menés d’un petit point à la mi-temps, les hommes de Joe Mazzulla se sont activés dès le début de la seconde période, reprenant 15 unités d’avance avant le dernier quart, avant de se relâcher en fin de partie. Mais la finalité est bien la suivante : avec un revers 106-99 chez eux, les Mavs sont à un match d’être sweepés, les C’s d’être sacrés.

La nuit dernière, Boston a résisté à une tentative de retour hargneuse des Dallas Mavericks pour remporter le troisième match des Finales NBA 2024, 106-99, et prendre une avance de 3-0, mettant presque fin à la série devant la foule dépitée de l'American Airlines Center de Dallas. Ainsi, les Celtics sont à un match de redevenir incontestablement la plus grande franchise de l’histoire de la NBA, avec 18 titres - les Los Angeles Lakers n’en ont « que » 17.

Une première depuis 2008

Depuis le sacre des Californiens dans la bulle en 2020, les C’s sont survoltés. La preuve en est, dans les playoffs actuellement en cours, la franchise du Massachusetts a disputé 17 matchs pour 15 victoires. De plus, Boston n’a plus été champion depuis 2008. Avant ce titre, il faut même remonter jusqu’en 1986. De quoi donner une motivation supplémentaire à Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday et tous ceux qui participent de près ou de loin à la réussite de la franchise.

Dallas y aura cru