Joueur essentiel des Celtics, il va rester à Boston pour sa 18e saison en NBA

Dans la nuit de lundi à mardi, les Boston Celtics ont remporté un 18e titre NBA en évinçant les Dallas Mavericks en cinq matchs. S’il ne fait aucun doute que Jayson Tatum, Jaylen Brown (MVP des Finales), Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ou encore Payton Pritchard seront de nouveau dans le coup la saison prochaine dans le Massachusetts, un doute planait au sujet d’Al Horford. Doute rapidement effacé par le propriétaire de la franchise.

Après tant d’années, Al Horford a finalement obtenu son titre et il compte bien le défendre. Le big men de 38 ans reviendra avec les Celtics de Boston pour sa 18e saison NBA en 2024-25, a déclaré mardi le propriétaire de l'équipe Wyc Grousbeck lors d'une interview pour The Greg Hill Show . « Al revient l'année prochaine. C'est ce qu'on m'a dit. […] Ironiquement, nous avons gagné en 2008 contre l'équipe d'Al. Les Hawks nous ont emmenés au match 7 au premier tour, nous avons donc fait partie de sa disette. Et maintenant, il est revenu chez nous. Il adore ça ici. Lui et sa famille adorent être ici. Il ne pourrait pas être plus heureux. Nous sommes tous très heureux », a-t-il confié.

Un nouveau rôle qui lui a réussi

Horford, quintuple All-Star, a accepté son rôle de sixième homme de Boston cette saison après avoir débuté chacun des matchs dans lesquels il a participé au cours des 17 premières années de sa carrière. Après que Kristaps Porzingis se soit blessé au mollet lors du quatrième match des séries éliminatoires, Horford est revenu dans la formation de départ. Il a récolté en moyenne 9.2 points et 7 rebonds en 30.3 minutes par match durant les playoffs, avec un pourcentage de 60,9 % au tir sur le parquet. Par ailleurs, Boston a dominé ses adversaires en séries éliminatoires de 11.4 points pour 100 possessions avec lui sur le terrain.

Horford veut « continuer à jouer »