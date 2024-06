NBA : JJ Redick, nouvel entraîneur des Lakers ? Un 11x All-Star donne son avis tranché !

Florian Barré

Darvin Ham remercié depuis quelques semaines, les Lakers de Los Angeles n'ont pas encore choisi leur prochain entraîneur-chef. Pour autant, ils réduisent de jour en jour leurs choix. De Ty Lue à Dan Hurley, il semble désormais que l’équipe privilégie JJ Redick comme prochain coach. Et forcément, c’est une décision sur laquelle tout le monde a une opinion au sein de la NBA, Carmelo Anthony le premier.

L'ancien joueur des Los Angeles Lakers et 11x NBA-All Star, Carmelo Anthony, a récemment parlé des capacités de JJ Redick en tant qu'entraîneur dans un épisode du podcast « 7PM in Brooklyn ». Aux yeux d'Anthony, Redick - qui a bel et bien rencontré les dirigeants de LA après Dan Hurley et James Borrego - pourrait être un choix judicieux car les Californiens devraient rajeunir dans un avenir proche. « Je dis juste que vous avez amené Frank (Vogel), que vous avez remporté un championnat, mis à la porte, ok. Amené Darvin Ham, mis à la porte. Dan Hurley ne joue pas à ça. Si je suis les Lakers, alors je ne sais pas combien de temps encore LeBron va jouer. »

JJ Redick pour reconstruire l’équipe ?

« Nous avons AD (Anthony Davis) autour duquel nous pouvons en quelque sorte construire… donc si c'est une vue d'ensemble, pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un comme un JJ Redick qui est jeune et qui peut reconstruire. Vous allez être en mode reconstruction. Les normes à Los Angeles sont si élevées que je ne pense même pas qu'ils sachent qui mettre à ce siège. » a confié Melo . Alors que la plupart des observateurs semblent douter de la capacité de JJ Redick à entraîner les Lakers puisqu'il n'a jamais été entraîneur de sa vie, Anthony pense qu'il est un homme intelligent.

LeBron James - JJ Redick, un duo qui peut fonctionner ?