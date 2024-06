Finales NBA : Un joueur des Celtics fait une déclaration préoccupante avant le match 5

Florian Barré

Ce lundi soir, les Boston Celtics et les Dallas Mavericks s’affronteront dans le cinquième match des Finales NBA 2024. Au TD Garden, une victoire des hommes de Joe Mazzulla scellerait la série et la saison par la même occasion. Mais depuis le match 3, une inquiétude règne dans le camp de la franchise du Massachusetts. En effet, tout juste de retour de blessure, Kristaps Porzingis a rechuté et son absence semble peser pour ses coéquipiers.

Après avoir raté leur opportunité de balayer les finales de la NBA, les Boston Celtics chercheront à battre les Dallas Mavericks sur leur parquet lors du cinquième match. Clôturer une série n'est jamais facile, surtout lors des finales de la NBA, et ce sera encore plus difficile si Boston est privé de son intérieur vedette Kristaps Porzingis. Inscrit comme disponible pour le match 4, Porzingis n'a pas disputé la moindre minute, car l'entraîneur-chef des Celtics, Joe Mazzulla, a déclaré qu'il ne serait utilisé que dans des cas spécifiques.

Finales NBA : Kyrie Irving est prêt à faire face aux fans hostiles https://t.co/FjEfGe5ral pic.twitter.com/QqNDwIaWOB — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Xavier Tillman peu rassurant

Aux prises avec une blessure tout à fait unique, Porzingis fait tout ce qu'il peut pour être présent pour son équipe, mais il est clairement limité en ce moment. S'adressant aux journalistes dimanche, son coéquipier Xavier Tillman a fait le point sur la condition physique du Letton, affirmant qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'amélioration visible de sa blessure. « Quand nous passons en revue nos entraînements et ce genre de choses, il fait certaines choses, mais on peut quand même dire qu'il est très mal à l'aise. Comme je l'ai dit, nous ne voulons pas le mettre dans une situation qui pourrait vraiment lui faire du mal. »

Une absence qui pèse

Tillman a été acquis des Memphis Grizzlies lors de la dernière trade deadline, et bien qu'il n'ait pas beaucoup joué, l’intérieur a fourni de solides minutes lorsque les C’s ont eu besoin de lui. Quant à Porzingis, il est revenu d'une absence prolongée pour blessure au début de cette série et a été absolument fantastique lors des matchs 1 et 3. Boston a appris à jouer sans lui en séries éliminatoires, mais il est indéniable que la franchise a une bien meilleure équipe lorsqu'il est disponible pour jouer ses minutes habituelles.