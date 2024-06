NBA : Wembanyama l’affirme, il veut gagner les Jeux olympiques !

Florian Barré

Les jours passent et l’échéance approche. Pour la plupart des sportifs français, les Jeux olympiques de Paris sont sans nul doute le point culminant de leur vie. Parce qu’il est encore tout jeune, c’est peut-être un peu moins le cas pour Victor Wembanyama. Malgré tout, si l’on en croit ses mots prononcés dans l’émission « Sept à Huit », le prodige du basket tricolore a bel et bien conscience de ce que cela représente et il ne cache pas son envie d’aller chercher la médaille d’or.

Élu rookie de l’année et vice défenseur de l’année derrière Rudy Gobert, Victor Wembanyama a réussi son entrée dans la Grande Ligue. Après une saison passée en NBA, l’ancien des Mets 92 a bien mûri et est devenu un élément incontournable de l’équipe de France à l’approche des Jeux olympiques de Paris. Pour l’évènement, Wemby n’a qu’une seule idée en tête : aller chercher le titre ! C’est du moins ce qu’il a expliqué lors d’un entretien avec Sept à Huit diffusé sur TF1 ce dimanche.



« Je ne peux pas accepter de perdre »

« Cette fois-ci c’est spécial quand même. Parce que c’est avec l’équipe de France, et les matchs avec l’équipe de France rajoutent toujours une dimension supplémentaire à l’envie, à l’énergie. Je pense que c’est du patriotisme. Patriotisme parce que ça représente une grande partie de ce que je veux faire dans ma carrière, des titres que je veux aller chercher. Imaginez, imaginez… Je ne peux pas accepter de perdre contre un autre pays quand je joue pour la France. Même si ça arrivera bien sûr… mais pour l’instant je n’ai pas perdu avec l’équipe de France . » a-t-il confié.

« Je pense qu’on peut gagner »