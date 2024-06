NBA : Un crack français bientôt avec Wembanyama ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Victor Wembanyama en 2023, un nouveau français pourrait être drafté à la première place en 2024. En ce sens, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sont annoncés comme des potentiels numéro un de la Draft 2024. Le second nommé aurait d’ailleurs tapé dans l’oeil des Spurs, qui aimeraient l’associer à Wemby.

Premier Français de l’histoire à être drafté à la première place, Victor Wembanyama pourrait bientôt être rejoint. La Draft 2024 aura lieu le 26 juin prochain et Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sont annoncés parmi les favoris afin de succéder à la nouvelle star des Spurs. Ces derniers auraient d’ailleurs un faible pour l’un d’eux. En effet, ils seraient très intéressés par Zaccharie Risacher.

Super nouvelle pour un Français en NBA ! https://t.co/aJO7wn46nT pic.twitter.com/417FDaNnYD — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Les Spurs veulent réunir Risacher et Wembanyama

D’après ESPN et The Ringer , les Spurs aimeraient récupérer l'allier de la JL Bourg-en-Bresse. Pour y parvenir, ils seraient même prêts à négocier avec les Atlanta Hawks pour récupérer le pick numéro 1 de la Draft 2024 et des discussions en ce sens auraient déjà eu lieu, afin d’être sûrs de pouvoir sélectionner Zaccharie Risacher. Les Spurs, qui bénéficient des 4e et 8e choix, sont en position de force dans l’optique de la prochaine Draft.

«Je ne connais personne qui est plus talentueux que lui dans cette classe de draft»