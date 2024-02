NBA : Wembanyama annonce du lourd pour un crack français

Hugo Chirossel

Premier joueur français de l’histoire à être drafté en première position, Victor Wembanyama pourrait bientôt être rejoint, et ce dès la Draft 2024. En ce sens, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher font beaucoup parler d’eux, mais c’est le second nommé qui pourrait être son successeur, c'est en tout cas ce que semble penser Wemby.

La France va continuer à faire parler d’elle en NBA. En juin dernier, Victor Wembanyama est devenu le premier Français de l’histoire à être drafté en numéro 1, lors de la Draft 2023. Dans son sillage, son ancien coéquipier aux Mets 92, Bilal Coulibaly, choisi à la septième place, est lui aussi en train de montrer toute l’étendue de son talent aux Washington Wizards et ils devraient bientôt être rejoints par d’autres talents français dans la Grande Ligue.

Risacher successeur de Wembanyama ?

Dans l'optique de la Draft 2024, deux joueurs français font beaucoup parler d’eux : Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher. La cote de ce dernier, qui évolue chez la JL Bourg, ne fait que grimper, à tel point que certains observateurs le voient être drafté à la première place cette année. Zaccharie Risacher deviendrait alors le successeur de Victor Wembanyama. Pour le rookie des Spurs, cela ne serait d’ailleurs pas une surprise.

« Je ne connais personne qui est plus talentueux que lui dans cette classe de draft »