NBA : Nouvelle Draft historique après Wembanyama ?

Dans la nuit du 22 au 23 juin 2023, Victor Wembanyama devenait le premier basketteur français drafté en première position. Et alors que la cuvée 2024 approche à grands pas, le nom de ses potentiels successeurs commencent à être cités. Parmi eux, deux français, têtes d'affiche d'une Draft 2024 où la France devrait être plutôt bien représentée.

Victor Wembanyama est entré dans l'histoire du basket français avant même ses premiers pas en NBA. Appelé en premier par Adam Silver, le phénomène est devenu le premier tricolore drafté en première position. Et alors qu'on ne s'attendait pas à revoir un tel phénomène de si tôt, plusieurs talents français émergent et deux d'entre eux sont même promis à la première place, comme Wembanyama.

Sarr et Risacher, les deux nouveaux phénomènes

En juillet, l'équipe de France U19 a fait forte impression en allant en finale de la Coupe du monde. Durant cette épopée, les Bleus ont pu compter sur Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Depuis, les deux phénomènes continuent d'être suivis par les spécialistes de la NBA. Début janvier, ESPN les a même annoncé une lutte entre les deux tricolores pour la place de numéro 1 à la Draft 2024. Alexandre Sarr semble tout de même partir avec un léger avantage puisque ESPN , The Athletic et The Ringer l'ont désigné comme le joueur le plus talentueux de la cuvée 2024. Zaccharie Risacher peut quant à lui compter sur des soutiens de poids comme Tony Parker, qui en avril dernier, confiait ceci à son sujet : « Il est projeté top 3 à la draft. Pourquoi ne serait-il pas numéro 1 ? » Ils ne devraient pas être les seuls tricolores présents à la prochaine Draft.

