Après Wembanyama, un nouvel ovni français va affoler la NBA

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama est officiellement un joueur NBA. Drafté en première position par les Spurs, le géant français pourrait bien devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir. La jeunesse française se porte bien car en 2024, un autre tricolore est attendu dans le Top 5 de la Draft.

Et si la France devenait la meilleure nation du basket mondial dans les prochaines années ? Les Bleus possèdent une génération dorée que s'arrache la NBA. Victor Wembanyama a été drafté en première position il y a deux semaines tandis que son ami Bilal Coulibaly a lui été choisi six tours plus tard. Tout cela n'est pas anodin. La France va encore ramener de nouveaux prospects l'an prochain. Cette fois-ci, c'est Zaccharie Risacher qui affole la NBA. Finaliste malheureux de la Coupe du monde U19 face à l'Espagne après avoir éliminé Team USA avec ses compatriotes, l'ailier est promis à un classement très élevé pour la Draft 2024. Plusieurs médias américains voient le fils de Stéphane Risacher, vice-champion olympique de basket avec l’équipe de France en 2000, lutter avec le crack lituanien Matas Buzelis pour la première place. Risacher est également attendu devant Bronny James, le fils d'un certain LeBron.

«A tout moment, il était capable de nous sortir quelque chose»

Zaccharie Risacher évoluera pour Bourg-en-Bresse à la rentrée. Tout comme Victor Wembanyama, il est également passé par l'ASVEL. « Zaccharie est un joueur complet, qui peut passer, shooter, driver. C’est un joueur qui remplit toutes les lignes statistiques offensivement et qui donne de la confiance à ses coéquipiers en jouant toujours juste et sans trop forcer », souligne Bernard Faure, sélectionneur de l’équipe de France U17, pour RMC Sport. « Il brille par sa polyvalence. Mais ce qui m’a toujours marqué, c’est sa facilité à jouer, une espèce de nonchalance où on avait l’impression qu’il suffisait qu’il appuie sur un bouton pour faire la différence. A tout moment, il était capable de nous sortir quelque chose », ajoute Yoann Valla, coach de Zaccharie Risacher en U15 France à LyonSO.

