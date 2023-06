NBA : Après Wembanyama, un Français crée la surprise !

Arnaud De Kanel

Dans l'ombre de Victor Wembanyama, un autre Français a fait parler de lui lors de la Draft. Promis à un top 15, Bilal Coulibaly, coéquipier de Wemby chez les Mets 92, a été choisi en 7ème position par les Pacers d'Indiana avant d'être tradé dans la foulée aux Wizards de Washington. L'ailier entre dans l'histoire du basket français en toute discrétion.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, tous les projecteurs étaient braqués sur Victor Wembanyama, à juste titre. La nouvelle attraction du basket mondial a été drafté en première position par les Spurs de San Antonio, du jamais vu pour un Français. Deux autres tricolores l'accompagnaient dans la Green Room : Bilal Coulibaly et Rayan Rupert. Le premier des deux cités a frappé fort. Bien aidé par la visibilité que lui a offert son désormais ex-coéquipier Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly a tapé dans l'oeil des recruteurs de la NBA. A la surprise générale, il a été drafté en 7ème position par les Pacers d'Indiana. Avant lui et en écartant l'ovni Wemby , seul Killian Hayes a fait autant. En 2020, le meneur avait été choisi en 7ème position par les Pistons de Detroit. Deuxième plus haut drafté français de l'histoire, Bilal Coulibaly a hâte d'en découdre.

A special moment as Wemby watches his Met92 teammate, Bilal Coulibaly, get drafted 7th overall! 👏 pic.twitter.com/OLAUCAndg8 — NBA TV (@NBATV) June 23, 2023

«Je sentais qu’ils me voulaient»

« Je me demandais pourquoi j’avais été sélectionné par Indiana. Je suis super heureux d’aller à Washington. J’ai fait des tests avec eux récemment, et je les avais eus au téléphone. Je sentais qu’ils me voulaient », avait confié l'ailier au micro de beIN Sports . Alors en pleine interview pour la télévision américaine, Victor Wembanyama avait laissé exploser sa joie à l'annonce du nom de Bilal Coulibaly.

The French connection! 🇫🇷@vicw_32 x @Bilaal_6 pic.twitter.com/66FOB6PG4M — NBA Draft (@NBADraft) June 23, 2023

«Je suis tellement fier de toi»