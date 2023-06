NBA : Coup de tonnerre pour Wembanyama

Arnaud De Kanel

Mercredi, Vincent Collet dévoilera sa liste pour la prochaine Coupe du monde de basket. Logiquement, tout le monde attendait Victor Wembanyama, la nouvelle star de la NBA. Fraichement drafté en première position par les Spurs, Wemby a finalement pris la décision de renoncer au Mondial.

Victor Wembanyama a débarqué en NBA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'ailier-fort est devenu le premier français de l'histoire à être drafté en première position. Les Spurs de San Antonio ont raflé la mise et croisent les doigts désormais pour que leur pépite ne se blesse pas car sa taille l'expose à de problèmes physiques. Outre la NBA, Victor Wembanyama voulait défendre le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe du monde qui se disputera du 25 août au 10 septembre en Indonésie et aux Philippines. Malheureusement, le phénomène ne sera pas de la partie.

Wembanyama renonce au Mondial

Forfait pour le dernier Eurobasket, Victor Wembanyama voulait prendre part à sa première phase finale avec l'équipe de France cet été. Mais après avoir consulté son entourage, son staff médical ainsi que plusieurs cadres de l'équipe de France et son entraîneur lors d'une visioconférence, Wemby a pris la décision de ne pas répondre à l'appel de Vincent Collet. Le sélectionneur des Bleus devra donc faire sans Wembanyama qui évoque une décision « difficile », mais « irrévocable ».

«Un sacrifice nécessaire»