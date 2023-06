Wembanyama affole la NBA, l'incroyable sortie

Baptiste Berkowicz

Tout juste drafté chez les Spurs de San Antonio en premier choix pour la première fois dans l'Histoire du basket français, Victor Wembanyama fait office de phénomène en NBA. Le jeune prodige de 19 ans sera sous la houlette du légendaire coach Gregg Popovich, idéal pour bien s'acclimater et prendre ses marques dans une ligue aussi exigeante.

Victor Wembanyama n'a pas encore foulé les parquets de NBA mais l'excitation autour du phénomène français est déjà au sommet. San Antonio se prépare à l'arrivée du joueur de 19 ans notamment son coach qui a plan bien établi pour le faire progresser du mieux possible.

NBA : «Il n’est pas LeBron», les Spurs annoncent la couleur pour Wembanyama https://t.co/GocZABjiXQ pic.twitter.com/0cNQin7Bxt — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

San Antonio, environnement parfait

L'équipe des Spurs est idéale pour Wembanyama selon de nombreux observateurs et acteurs du monde du basket. Guidé par l’expérience de Popovich de façon quotidienne pour les années à venir, le prodige français ne pouvait pas rêver mieux. Le légendaire entraîneur est impatient mais sait que l’ancien joueur des Mets aura besoin de quelques ajustements, comme il l'a déclaré en conférence de presse : « Il y a des attentes, mais il s’agit surtout de ne pas brûler les étapes, ce que je dis souvent. Il faut aller de A à B, vers C puis D, sur une variété de choses. Il y a tout d’abord les Os et Xs, les règles, cette ligue, légèrement différente de la FIBA, donc il va devoir s’habituer à ça. Avec toute la hype sur lui on sait qu’il aura une cible dans son dos. »

Popovich déjà excité