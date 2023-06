Wembanyama débarque en NBA, son mentor s'emballe

Baptiste Berkowicz

Tiré en premier lors de la Draft, ce qui est inédit dans l'Histoire du basket français, Victor Wembanyama est sur toutes les lèvres. L'officialisation de son arrivée chez les San Antonio Spurs a forcément fait réagir un certain Tony Parker, légende de cette franchise. L'ancienne star des Bleus n'a pas hésité à faire l'éloge de Victor Wembanyama.

L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Victor Wembanyama évoluera bien chez les Spurs de San Antonio la saison prochaine en NBA. Le prodige français est le premier de l'Histoire du basket tricolore à être premier choix de Draft. Un accomplissement, mais surtout le début d'une grande aventure aux États-Unis.

Wembanyama débarque en NBA, ce qu'il faut attendre pour sa première saison https://t.co/mZ7TFsjwW5 pic.twitter.com/7uUkrweVQo — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Parker-Wembanyama, similitudes assumées

Dans une interview accordée au Parisien , Tony Parker s'est comparé à Wembanyama : « Oui, même si on ne joue pas sur le même poste, il y a des similitudes et c’est pour cela que je peux garantir qu’il est prêt. J’ai toujours pris très au sérieux ce rôle d’être un bon ambassadeur du basket français et cela fait plaisir de savoir que j’ai pu inspirer toute une génération. Maintenant, c’est à Victor de poursuivre cet héritage.»

Wembanyama, l'héritier de Parker