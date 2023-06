Ce que va toucher Wembanyama en NBA

Florian Barré

Drafté en première position cette nuit en NBA, Victor Wembanyama va signer, à 19 ans, un contrat en or avec les Spurs de San Antonio. Certes, la franchise texane va lui donner un salaire conforme à la tranche des rookies mais, dès sa première saison, le phénomène Français devrait tout de même toucher un très gros pactole.

Victor Wembanyama va prendre la direction de la NBA dans quelques semaines. Sélectionné comme premier choix de la Draft dans la nuit de ce jeudi à vendredi, le Français, sans surprise récupéré par les Spurs de San Antonio, devrait percevoir un très joli salaire. Pour son année rookie, Wemby doit toucher 10,132 millions de dollars selon les règles imposées par la Ligue, soit 9,22 millions d’euros. Un montant qui n’est pas fixé à la volée par la franchise texane mais qu’elle peut ajuster.

Wembanyama va gagner un peu plus

Dans les faits, les équipes peuvent choisir de donner entre 80 et 120% de ces sommes et les franchises accordent quasi systématiquement 120% de ce « rookie scale ». Victor Wembanyama devrait donc percevoir 12,158 millions de dollars (11,07 millions d’euros) lors de sa première saison, 12,766 millions de dollars (11,62 millions d’euros) lors de sa deuxième année puis 13,374 millions de dollars la troisième année (12,18 millions d’euros) et enfin 16,865 millions de dollars (15,35 millions d’euros) pour la dernière saison inscrite sur son contrat. Avec un total de 55 millions de dollars (50 millions d’euros) sur quatre ans, le prodige tricolore voit donc son salaire augmenter considérablement, lui qui touchait autour de 200 000 euros chez les Metropolitans.

Les sommes folles de la NBA