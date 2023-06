NBA : Les Warriors règlent le trade de l'année

Florian Barré

C’est la folie en NBA juste avant la Draft 2023 où Victor Wembanyama devrait être le premier français de l’histoire à être appelé en première position. Chris Paul voyage ces derniers jours. Après avoir été échangé contre Bradley Beal par les Suns aux Wizards, sans être prévenu, le Point God est de nouveau au centre d’un immense trade.

Chris Paul est de retour en Californie. Mais le Point God ne va pas retrouver les Los Angeles Clippers, ni les Los Angeles Lakers qui le suivent depuis plusieurs semaines. Ce jeudi soir, à quelques heures de la Draft NBA, Shams Charania du The Athletic révèle que les Warriors et les Wizards se sont entendus pour le transfert de CP3 . Jordan Poole fait le chemin inverse. Golden State lâche donc Poole, Ryan Rollins et des choix de Draft pour récupérer Paul et son contrat à 30.8 millions de dollars.



Chris Paul vient pour sa bague

L’objectif de ce trade pour les Warriors est de faire de Chris Paul un back-up d’expérience de Stephen Curry. Clairement, Mike Dunleavy Jr. vise une fenêtre de tir à court terme en récupérant CP3 . L’ancien meneur des Suns sort de la pire saison NBA de sa carrière avec 13.9 points et 8.9 passes de moyenne. Par ailleurs, le Bleacher Report a assuré que Golden State ne coupera pas Paul pour faire des économies dans la foulée. Le Point God sera bel et bien un Warrior et devrait lutter pour le titre la saison prochaine.

Nouveau projet pour les Wizards

De son côté Jordan Poole paye son année très décevante. Précieux dans la quête du titre en 2022, Poole avait signé dans la foulée une prolongation de 140 millions de dollars sur quatre ans. Le coup de poing de Draymond Green a néanmoins cassé quelque chose chez le joueur, que le club voyait comme le successeur de Stephen Curry. Pour les Wizards, l’arrivée du joueur de 24 est synonyme de reconstruction complète au sein de la franchise, ce après avoir bazardé Bradley Beal aux Suns et Kristaps Porzingis aux Celtics en l'espace de cinq jours.