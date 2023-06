NBA : Wembanyama lâche une annonce fracassante, les Etats-Unis tremblent

Thibault Morlain

Ça y est, Victor Wembanyama va enfin entrer dans la cour des grands. D'ici quelques heures, le Français devrait être choisi en premier lors de la Draft NBA et rejoindre ainsi les San Antonio Spurs. Wembanyama aura alors enfin l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent de l'autre côté de l'Atlantique. Le début du règne du Français ? Les Etats-Unis ont en tout cas été prévenus...

Actuellement à New York, Victor Wembanyama attend désormais que son nom soit appelé lors de la Draft. Annoncé comme le numéro 1, le Français devrait rejoindre les Spurs de San Antonio et marcher ainsi dans les traces de Tony Parker dans le Texas. La NBA va donc enfin voir de plus près tout le potentiel de Wembanyama, qui entend bien marquer de son empreinte son passage dans la ligue nord-américaine. Pour L'Equipe , le joueur de 19 ans a d'ailleurs lancé un terrible avertissement aux Etats-Unis.

« Je veux un règne français »

Avec Victor Wembanyama, la France a désormais une arme supplémentaire pour faire trembler les Etats-Unis. Et le futur joueur des Spurs l'a clairement annoncé dans son entretien pour le quotidien sportif : « J'espère que prochainement, on pourra constater qu'il y a une distinction entre tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui commence aujourd'hui, pour le basket français, sa place sur l'échiquier mondial. J'espère qu'on pourra, tous ensemble, instaurer le règne français. Je veux un règne français, pas comme Napoléon, hein ! (Il s'esclaffe.) Simplement que la France soit la plus grande nation basket au monde, durablement. Qu'on nous voie comme ça. Qu'on dépasse les USA, que ce soit eux qui se disent avant une compétition : on doit aller battre la France. Il va y avoir les Jeux à Paris, puis à Los Angeles. Un cycle ? Il est impossible de l'affirmer. Seul l'avenir le dira ».

« Ce serait le rêve de battre la plus grande nation en finale »