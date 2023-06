NBA : Wembanyama, le scénario impossible

Florian Barré

À moins d’un retournement de situation venu de nulle part, il n’y aura pas de suspense au moment où Adam Silver annoncera la décision de San Antonio : Victor Wembanyama sera le futur visage des Spurs. Ce jeudi soir, lors de la Draft NBA, il serait inconcevable de voir le prodige Français filer à Charlotte ou être tradé. Mais tout va si vite dans la Grande Ligue… Il faut être prêt à chacune des éventualités.

Considéré comme un talent générationnel, peut-être le plus transcendant depuis LeBron James il y a 20 ans, l’intérieur français de 19 ans est déjà une star avant même d’avoir posé le pied en NBA, du moins en ce qui concerne la hype et les attentes démesurées qui l’entourent. La bonne nouvelle, c’est qu’en débarquant dans un environnement aussi stable et serein que celui des Spurs, Wembanyama se retrouverait dans le contexte idéal pour développer au mieux son immense potentiel : un coach mythique dans une équipe jeune qui n’a pas la pression du résultat, et qui mise avant tout sur le développement en interne. Le mariage parfait, en somme et c’est tout ce qu’on lui souhaite.

NBA : Déjà une folie pour Wembanyama https://t.co/jmnhtGhoEZ pic.twitter.com/AOvpZWABem — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Les options surprises

Mais il y a un monde où tout ne se passe pas comme prévu. L’option impossible, inimaginable, absolument folle, serait de voir San Antonio récupérer Scoot Henderson ou Brandon Miller en premier choix puisque tout est déjà prêt dans la ville et la franchise texane pour accueillir Wemby . Gregg Popovich va même prolonger aux Spurs pour trois ans dans le but d’encadrer le prodige français pour ses débuts en NBA. L’autre option, tout aussi improbable mais que nous citerons par acquis de conscience, serait de voir Wembanyama être utilisé dans un trade pour une star capable de faire franchir un cap dès la saison prochaine à SA.

Un échange entre Spurs et 76ers ?