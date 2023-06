NBA : Chris Paul va encore bouger, grosse bataille entre Lakers et Clippers à venir

Florian Barré

Impliqué dans le transfert de Bradley Beal vers les Phoenix Suns, en compagnie de Landry Shamet, Chris Paul ne devrait toutefois jamais porter le maillot des Washington Wizards. En effet, le meneur All-Star souhaite jouer le titre et les postulants ne manquent pas. C’est d’ailleurs vers Los Angeles que tous les regards sont tournés. Mais alors… plutôt Lakers avec LeBron James ou Clippers avec Kawhi Leonard ?

Sans surprise, Chris Paul ne devrait jamais porter le maillot des Wizards. Transféré par les Suns en échange de Bradley Beal, le joueur de 38 ans veut à tout prix rejoindre un contender. Commençant sa reconstruction, la franchise de Washington serait prête à faciliter le trade de CP3 vers l’équipe de son choix d’après les informations du Bleacher Report et d’ ESPN . Par ailleurs, l’échange entre Phoenix et Washington ne sera officiel que lorsque cette troisième formation sera connue.



CP3 : agent libre ?

Autre option possible, les Wizards pourraient tout simplement couper Chris Paul et en faire un agent libre. Si le meneur n'est finalement pas rerouté ailleurs qu'à Washington et qu'il est coupé, il récupérerait les 15 millions de dollars de son contrat garanti pour la saison prochaine, mais également 10 millions de dollars supplémentaires en vertu d’une clause spécifique de son contrat. Un bonus au cas où il était échangé puis coupé par une autre équipe que Phoenix. Désormais, beaucoup de franchises devraient être sur le coup, à commencer par celles de Los Angeles.

Les Clippers en pole