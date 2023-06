NBA : Un énorme trade est bouclé, Bradley Beal quitte les Wizards

Florian Barré

Les franchises de Washington et Phoenix étaient en pourparlers depuis quelque jour et c’est désormais officiel : Bradley Beal quitte les Wizards pour rejoindre les Suns. Il formera un trio incroyable avec Kevin Durant et Devin Booker puisque Chris Paul fera, lui, le chemin inverse. En quelques mois, Mat Ishbia a construit une superteam dans l’Arizona. Mais à quel prix ?

C’est un énorme tremblement de terre qui a touché la NBA ce dimanche. Bradley Beal a choisi de rejoindre les Phoenix Suns en provenance de Washington. L’arrière formera un redoutable bataillon avec Kevin Durant et Devin Booker. Le deal comporte par ailleurs quelques spécificités entre les deux franchises. Si les Suns ont récupéré Beal, ils ont aussi envoyé un joli package en échange du Big Panda, contenant Chris Paul, Landry Shamet, plusieurs choix de second tour de draft et des picks swap. Finalement, en regardant bien, il n’est pas certain que le package soit si joli que ça, mais soit...

Bradley Beal voulait les Suns

Visiblement, de son côté Beal voit les Suns comme une équipe dans laquelle il peut accomplir son objectif ultime : remporter le titre NBA. Pour rappel, l’arrière All-Star possède une clause de non-transfert dans son contrat, ce qui lui a permis d’avoir son mot à dire dans les différentes négociations. D’après The Athletic , Beal a en effet refusé les offres de Milwaukee, Miami ou encore Sacramento pour choisir de rejoindre Phoenix. Une question subsiste désormais : À quoi va ressembler le roster des Suns ? En effet, depuis le rachat de la franchise par Mat Ishbia il y a cinq mois, la franchise a obtenu KD en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson et d’autres assets. Elle a aussi remplacé Monty Williams par Frank Vogel et a aujourd’hui conclu le trade autour de Bradley Beal, perdant encore un peu plus en flexibilité pour suppléer les titulaires.

L’arrivée de Beal pose problème

Si Bradley Beal est venu dans l’Arizona pour remporter un titra NBA, il doit bien savoir qu’il est impossible de réaliser une telle prouesse sans un effectif taillé pour, en passant du 5 majeur, au banc des remplaçants. Preuve d’un effectif dégarni, à l’heure actuelle, seuls quatre joueurs possèdent un contrat garanti pour la saison 2023-24. En plus de Beal, Durant et Booker, Deandre Ayton est dans cette situation. Mais le pivot pour être tradé d’ici la fin de l’été pour offrir justement la flexibilité manquante aux Suns, lui qui doit encore toucher 102M$ sur 3 ans dont 32,5M$ la saison prochaine. À suivre !