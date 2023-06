En NBA, Bradley Beal sur le point de rejoindre un prétendant au titre ?

Florian Barré

C’est l’une des interrogations de l’intersaison qui se profile. Les Wizards vont-ils se lancer dans une reconstruction ? Si tel était le cas, les dirigeants de la franchise de Washington devraient logiquement se séparer de leur arrière All-Star, Bradley Beal, après 11 ans de collaboration. Par ailleurs, bénéficiant d’une clause très spéciale dans son contrat, le joueur de 30 ans pourra contrôler son avenir.

Douzième à l’Est cette saison avec 35 victoires, les Washington Wizards n’ont pas flambé. Globalement, la franchise du néo-manager général Will Dawkins a eu du mal à atteindre les séries éliminatoires de manière constante ces dernières années. Les Wizards ont raté les playoffs pendant quatre des cinq dernières saisons, suscitant des rumeurs d’une reconstruction potentielle cet été. Mais pour s’offrir de nouveaux talents, il faut se séparer de son joueur star. Bradley Beal pourrait donc être tradé lors de l’intersaison. C’est en tout cas ce qu’ ESPN et The Athletic avancent.

Beal à son destin entre ses mains

Mais tout n’est pas si simple. Les Wizards ne peuvent pas décider d’envoyer Beal n’importe où comme c’est régulièrement le cas en NBA. En effet, l’arrière de 30 ans a réussi l’été dernier à négocier une no-trade clause en plus d’un contrat de 251 millions de dollars sur cinq ans. Cette option porte bien son nom, puisqu’elle permet au joueur de s’opposer à un trade le concernant pendant toute la durée de son contrat. Un vrai luxe pour le Big Panda qui pourra contrôler son avenir et rejoindre une franchise qui lutte pour le titre. De surcroît, Bradley Beal est seulement le 10e joueur de l’histoire de la NBA à bénéficier de cette clause, preuve du talent de businessman du monsieur.

Miami déjà sur le coup