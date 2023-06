NBA : Tout juste battu, Miami pense déjà à la saison prochaine et vise une superstar

Florian Barré

Battu par les Nuggets de Denver lors des Finales NBA, le Heat d’Erik Spoelstra ne perd pas de temps et s’active déjà pour l’intersaison. L’objectif est clair : monter un trade pour avoir une star supplémentaire afin d’épauler au mieux Jimmy Butler l’année prochaine. Le journaliste Shams Charania révèle d’ailleurs un intérêt tout particulier pour Kyrie Irving, agent libre dans quelques jours.

Ce n’est pas passé loin pour Miami. La franchise floridienne a réussi, malgré une huitième place à l’Est lors de la saison régulière, à se hisser jusqu’aux Finales NBA. Avec un Jimmy Butler un peu amoindri physiquement, les Floridiens n’ont pas pu résister bien longtemps à la furie des Nuggets de Nikola Jokic. Ils gardent cependant un bon espoir pour faire mieux dès la saison prochaine. Pour réaliser l’objectif, il semble malgré tout que le Heat manque d’un petit quelque chose. Celui-ci pourrait s’appeler Tyler Herro, blessé durant l’intégralité des playoffs, mais selon Shams Charania, le petit quelque chose porte un autre nom.

Wembanyama numéro 1, un gros trade est évoqué pour la Draft NBA https://t.co/I3s8q594vE pic.twitter.com/yYc40wTF5K — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Le Heat n’en est pas à son coup d’essai dans le dossier Irving

Selon les informations du journaliste de The Athletic , Miami serait intéressé par Kyrie Irving : « Je sais que le Heat va explorer toutes les possibilités pour recruter une star. Ils veulent trouver une troisième star pour soulager Jimmy Butler et Bam Adebayo, surtout pendant la saison régulière. » a lâché Charania sur Fan Duel TV . La star des Dallas Mavericks était déjà pistée par les Floridiens lors de la dernière trade deadline. Le Heat avait même réalisé une offre aux Brooklyn Nets pour le récupérer mais que nenni ! Le meneur a filé dans le Texas où son association avec Luka Doncic n’a pas véritablement fonctionné au point où Dallas n’a même pas rejoint le play-in tournament.

Ce que le Heat propose en échange