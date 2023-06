NBA : LeBron James exige un énorme transfert ? L’étonnante annonce

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs d’un possible départ en retraite ont enflammé la toile concernant LeBron James. Car désormais âgé de 38 ans, le « King » vient de subir une grosse désillusion en finale de conférence face aux Nuggets de Denver. Mais selon la presse américaine, le numéro 23 serait décidé à continuer aux côtés de Kyrie Irving.

L’avenir de LeBron James est au centre de la planète basket depuis quelque temps. Au sortir d’une énorme contre-performance en finale de conférence, les Lakers de Los Angeles se tournent désormais vers l’avenir. Devenu en février dernier le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, « King James » pourrait cependant décider de prendre sa retraite sportive, bien que la claque reçue récemment face aux Nuggets (4-0) viendrait quelque peu noircir sa sortie.

LeBron pas pressé de partir en retraite

En janvier dernier, LeBron James affirmait au micro d’ ESPN vouloir relever le pari fou de jouer en NBA avec son fils Bronny James : « Il faut que je sois sur le terrain avec mon garçon. Il faut que je joue avec Bronny. Je lui ai demandé ce qu’il voulait faire et il m’a dit qu’il aimerait rejoindre la NBA. C’est à lui de bosser. Moi je suis là, je l’attends » . Une déclaration plutôt osée, mais pas dénuée de sens, car son fils pourrait être drafté en 2024. De quoi permettre à LBJ de maintenir son envie de rester dans la Grande Ligue ?

LeBron James et Kyrie Irving enfin réunis chez les Lakers ?