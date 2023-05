Choke NBA : Jimmy Butler et le Heat vont-ils rejoindre cette liste ?

Florian Barré

Après avoir remporté ses deux premiers matchs au TD Garden de Boston, Miami a confirmé à la maison pour s’offrir un avantage considérable (3-0) en vue des NBA Finals. Un avantage qu’aucune franchise n’a jamais gâché. Sur 150 séries, 150 ont été remportées par la franchise qui menait 3-0. Seulement trois d’entre-elles se sont clôturées lors du Game 7. Le Heat de Butler ne mène plus que 3-2 avant le match 6 ce samedi. Attention danger, un choke all-time est en approche !

Philadelphie 76ers 1968

Si aucune franchise n’a subi un 3-0 / 3-4 dans l’histoire des playoffs, certaines sont rentrées dans l’histoire pour avoir mémorablement choké après avoir mené 3-1. C’est notamment le cas des 76ers en 1968, première team à subir une telle remontée. À l’époque, la franchise de Wilt Chamberlain avait craqué contre les Celtics de Bill Russell en finale de Conférence alors qu’elle possédait le meilleur bilan la NBA cette saison-là, offrant donc à Boston la possibilité d’obtenir une dixième bague. Face aux Lakers ensuite, les C’s n’ont pas raté l’occasion d’assoir leur domination sur la ligue.



Phoenix Suns 1970

Deux ans plus tard, Will Chamberlain tiendra sa revanche mais cette fois-ci du côté des Lakers et contre les Suns. Alors quatrième de saison régulière à l’Ouest derrière L.A deuxième, Phoenix a chuté en demi-finale à l’Ouest après avoir étonnamment dominé le début de la série. Cette série a par ailleurs définitivement mis les Suns sur la carte NBA. La franchise disputait à l’époque seulement ses premiers playoffs.

Orland Magic 2003

En 2003 les Pistons posent les premières pierres de leur incroyable titre glané l’année suivante. Au premier tour des playoffs cette année-là c’est face au Magic de Tracy McGrady que les Pistons déboulent… et sont rapidement menés 3-1. Orlando a finalement craqué face à Richard Hamilton et Chauncey Billups offrant la possibilité à Detroit de réaliser un comeback fou pour l’emporter 4-3 avant d’aller défier les 76ers en demi et les Nets en finale de Conférence.

Oklahoma City Thunder 2016

2016… Le Thunder de Russell Westbrook et Kevin Durant a vraiment raté une immense opportunité d’aller en Finales NBA. Alors qu’ils menaient 3-1 dans la série face aux Warriors, les coéquipiers de KD ont subit la furie de Stephen Curry et Klay Thompson. À l’époque, Golden State sortait d’une saison record en 73-9 et a finalement assumé son statut de grand favori. À moins que…

Golden State Warriors 2016