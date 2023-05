NBA : Humiliation historique pour LeBron James

Hugo Chirossel

Les espoirs de titre ont pris fin dans la nuit de lundi à mardi pour les Lakers. Alors qu’ils étaient menés 3-0 dans leur série face aux Nuggets, les Angelinos se sont inclinés lors du match 4 à domicile (111-113), malgré un LeBron James auteur de 40 points. C’est seulement la troisième fois dans sa carrière que le King est balayé 4-0 en playoffs.

C’est terminé pour les Lakers. Après un début de saison très compliqué, la franchise de Los Angeles a tout de même réussi à se hisser jusqu’en finale de la conférence Ouest, mais son parcours s’arrête ici. Les Angelinos se sont inclinés dans la nuit de lundi à mardi lors du match 4 face aux Nuggets (111-113). Les Lakers n’ont pas réussi à remporter la moindre rencontre dans cette série et ont donc été balayés 4-0. LeBron James, auteur de 40 points, 10 rebonds et 9 passes, à 15/25 aux tirs, n’a pas pu maintenir son équipe en vie.

2007, Finales NBA contre les Spurs

Cette défaite pourrait même marquer la fin de sa carrière. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre en conférence de presse après la rencontre. Une élimination 4-0 est toujours difficile à encaisser, d’autant plus que c’est presque une anomalie pour LeBron James. C’est seulement la troisième fois dans sa carrière que le King est « sweepé » lors d’une série de playoffs. Pour retrouver la première fois où cela est arrivé, il faut remonter à la saison 2006-2007, lorsque les Cleveland Cavaliers étaient opposés aux San Antonio Spurs en Finales NBA.

2018, Finales NBA face aux Warriors