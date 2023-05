NBA : Un scénario incroyable

Florian Barré

Lakers comme Celtics filent un très mauvais coton. Menés chacun 3-0 par les Nuggets et le Heat, les chances de rejoindre les NBA Finals sont presque devenues inexistantes. Un véritable tremblement de terre alors que les observateurs attendaient LeBron James et Jayson Tatum en finale. À une défaite de l'élimination, il faudrait un miracle pour que les deux franchises les plus titrées de la NBA (17) s’en sortent désormais.

Les Lakers de Los Angeles sont dos au mur. Face à l’ogre Denver, les coéquipiers de LeBron James sont en passe de se faire sweaper. Et si une défaite 4-0 de L.A serait une surprise, voir la franchise de Mike Malone rejoindre ses premières Finales NBA apporterait le sentiment inverse tant la domination est sans partage à l’Ouest depuis le début de la saison. Maintenant il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Rappelons que, que ce soit à Cleveland, Miami ou Los Angeles, 10 fois sur 11 LeBron a rejoint les Finales NBA après avoir atteint la dernière marche de sa conférence.

Boston suit L.A à la trace

Du côté des Celtics de Boston, c’est aussi la soupe à la grimace au lendemain d’une troisième défaite en autant de matchs face au Heat. Un véritable raz-de-marée s’abat sur la formation de Joe Mazzulla, constamment asphyxiée par le collectif très bien huilé d’Erik Spoelstra. Collectif que personne n’imaginait à ce niveau après une saison régulière très moyenne. Miami a même dû passer par le play-in Tournament pour rejoindre la postseason. En somme, ce que réalise la franchise floridienne est historique. Jamais une équipe n’est parvenue à rejoindre les NBA Finals après avoir fini la saison en 8e position.

Toutes les séries ont une fin

Si l’on regarde les éditions précédentes, jamais une franchise n’a remonté un écart de 3-0. Avec 0% de chance statistique de se qualifier, on ne donne pas cher de la peau des Lakers et des Celtics. Mais ce ne sont que des chiffres. La vérité, elle, éclatera sur le terrain. Si les 149 premières franchises à avoir été menées 3-0 n'ont jamais su s'en relever, LeBron James d’un côté, Jayson Tatum de l’autre, tenteront d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la NBA et ce, en réalisant un exploit monumental avec leur team.