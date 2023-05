NBA : C'est terminé pour LeBron James

Baptiste Berkowicz

En grande difficulté dans leur série face à Denver, les Lakers se doivent de réagir sous peine d'être éliminés au porte de la finale des Playoffs. Menés 3-0 par les Nuggets, LeBron James et ses coéquipiers n'auraient plus aucune chance de qualification. En tous les cas, c'est ce que pense la légende américaine Magic Johnson.

Entre Nuggets et Lakers, le duel s’annonçait fracassant. Trois rencontres plus tard, tout tourne à l’avantage de Denver, qui semble bien au dessus de son adversaire et qui mène donc à présent 3-0. L’impression laissée par les hommes de Mike Malone fait même penser qu’une victoire des Lakers n'est que très peu probable désormais, scénario encore inimaginable à l’issue du tour précédent.

LeBron James déjà dépassé ?

Très attendu pour cette finale de Conférence Ouest, LeBron James ne parvient pas à emmener dans son sillage ses coéquipiers. Spectateur attentif de ces finales de conférence, Magic Johnson espérait bien évidemment de meilleures performances de la part des Lakers. Suite au Game 2, perdu par son équipe de cœur, il se montrait déjà très critique à l'encontre de LeBron James et d'Anthony Davis, mettant clairement la défaite sur leur dos. « Je n’ai jamais vu LeBron James manquer un dunk et plusieurs layups grand ouvert dans un match de playoffs. » Après le match 3, Magic Johnson est revenu sur son jugement.

Denver est trop fort