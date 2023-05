NBA - Lakers : Les Nuggets ne se sentent pas respectés

Florian Barré

iEn finale de conférence Ouest, les Nuggets de Denver se sont détachés des Lakers ce jeudi. Après deux affrontements à la Ball Arena, les joueurs de Michael Malone mènent 2-0. Malgré les très bons résultats, Nikola Jokic et ses partenaires souffrent d’un manque de reconnaissance. Une source de motivation supplémentaire pour aller chercher une première finale NBA dans l’histoire de la franchise.

Face aux Lakers de LeBron James, les Nuggets n’ont pas changé leurs bonnes habitudes. La franchise qui possède le plus haut taux de victoires à domicile, toute ligue confondue aux États-Unis, a de nouveau remporté ses deux premiers matchs de playoffs. C’était également le cas contre Minneapolis et Phoenix aux tours précédents. Il faudra évidemment aller chercher un résultat sur l’un des deux prochains rendez-vous à Los Angeles pour entrevoir plus clairement une première finale NBA dans l’histoire de la franchise.

Une nouvelle source de motivation pour les Nuggets

Si tout se passe bien pour le moment à Denver, c’est aussi parce que les Nuggets ont trouvé une source de motivation supplémentaire qui les pousse à être meilleurs notamment dans les moments chauds, en témoignent les 23 points dans le dernier quart-temps de Jamal Murray ce jeudi. « Le manque de respect n’est pas nouveau pour nous, et pour être honnête, j'aime ça. Déjà dans la bulle ça parlait des échecs du Jazz et des Clippers plutôt que de notre réussite » a balancé Nikola Jokic après le Game 2, estimant que les médias étaient plus focalisés sur la performance de Lakers. Jamal Murray, MVP du match, est également allé dans ce sens : « Même quand on gagne, ça ne parle que de l'autre équipe. C'est quelque chose qui nous motive encore plus et ce sera encore plus doux quand on ira gagner le titre ».

Malone veut voir plus de respect pour Denver