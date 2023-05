NBA : Le rêve Wembanyama s’est envolé, Lillard sur le départ

Florian Barré

Depuis mardi soir on le sait, Victor Wembanyama rejoindra les Spurs lors de la Draft NBA qui se tiendra le 22 juin prochain. Une désillusion pour les Blazers qui ont tanké sur la fin de la saison dans l’espoir d’obtenir le « first pick » lors de la Loterie. L’objectif était évidemment de renforcer l’effectif autour de Damian Lillard en récupérant Wemby. Alors que faire désormais ? Portland à un mois pour réfléchir.

Avec un troisième pick de Draft remporté, les Blazers ont été vernis lors de la Loterie de ce mardi, eux qui partaient avec le 5e pire bilan de la ligue. Mais pour la franchise de l’Oregon ce n’est pas assez puisque Victor Wembanyama leur est malgré tout passé sous le nez. C’est vers San Antonio que le prodige français - perçu comme le meilleur prospect de l’histoire de la NBA selon certains observateurs - se dirigera dans un peu plus d’un mois. De quoi démobiliser toute une franchise…

Un tanking presque parfait

C’est lors du dernier mois de compétition que tout s’est accéléré à Portland, en mission pour s’offrir Victor Wembanyama. Avec 15 défaites en 17 matchs entre le 9 mars et le 9 avril (date de fin de la saison régulière), les Blazers ont clairement affiché leur volonté de tanker pour être bien positionné lors de la Loterie et obtenir le meilleur pick de Draft possible. Mission réussie puisque avec le 5e pire bilan de la ligue, la franchise s’est offert 10,5% de chance d’avoir le premier choix le 22 juin prochain. La suite on la connait, pas d’association entre Wemby et Damian Lillard. Ce dernier devra prendre son mal en patience, lui qui espérait avoir un effectif taillé pour le titre NBA dès la saison prochaine.

Fin de l’aventure entre Lillard et Portland ?

Avec l’obtention du 3e pick de Draft, les Blazers devraient vraisemblablement récupérer Brandon Miller. Plusieurs options s’offrent à la franchise, la première étant d’associer l’ailier - qui comblerait un manque palpable dans le 5 majeur - à Lillard dans l’espoir un peu fou d’obtenir directement des résultats. La deuxième option serait d’échanger son pick de Draft contre un gros joueur capable de briller tout de suite et qui connaît déjà bien les playoffs - Jaylen Brown par exemple qui a manifesté à plusieurs reprises un manque de reconnaissance à Boston -. Enfin la dernière option consiste à laisser filer sa star. Lillard pourrait alors rejoindre une équipe déjà mieux armée pour le titre, lui qui rêve pourtant de remporter une bague avec Portland depuis 11 ans.